Трамп сподівається, що візит путіна "підготує підґрунтя" для зустрічі із Зеленським
Київ • УНН
Трамп розглядає цю зустріч як шахову партію, що має призвести до наступної зустрічі.
Президент США Дональд Трамп сподівається, що саміт із російським диктатором володимиром путіним "підготує підґрунтя" для зустрічі із українським главою Володимиром Зеленським. Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту літака, який летить на Аляску, повідомляє УНН із посиланням на NBC News.
Деталі
Трамп представляє цю зустріч як "шахову партію", сподіваючись, що вона призведе до іншої зустрічі, в якій візьме участь Зеленський.
"Все, що я хочу зробити, це підготувати підґрунтя для наступної зустрічі", — сказав Трамп.
Додамо
Раніше Трамп заявляв про високу ймовірність тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним. Місце та час зустрічі наразі не визначені.
Доповнення
Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, "очікується, що Трамп розстелить червону доріжку після прибуття путіна на об'єднану авіабазу Елмендорф-Річардсон у п'ятницю і планує зустріти російського лідера після прибуття".
Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.