Трамп надеется, что визит Путина «подготовит почву» для встречи с Зеленским
Киев • УНН
Трамп рассматривает эту встречу как шахматную партию, которая должна привести к следующей встрече.
Президент США Дональд Трамп надеется, что саммит с российским диктатором Владимиром Путиным "подготовит почву" для встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, летящего на Аляску, сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Трамп представляет эту встречу как "шахматную партию", надеясь, что она приведет к другой встрече, в которой примет участие Зеленский.
"Все, что я хочу сделать, это подготовить почву для следующей встречи", — сказал Трамп.
Добавим
Ранее Трамп заявлял о высокой вероятности трехсторонней встречи с Зеленским и Путиным. Место и время встречи пока не определены.
Дополнение
Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
По словам двух высокопоставленных чиновников администрации президента США, "ожидается, что Трамп расстелет красную дорожку по прибытии Путина на объединенную авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу и планирует встретить российского лидера по прибытии".
Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и Путиным на Аляске.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждал, что Трамп и Путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.