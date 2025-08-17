$41.450.00
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17:11 • 8798 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 27313 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 56622 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 122272 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 82967 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 81212 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 66071 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54254 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247878 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

На фронті за добу відбулося 127 бойових зіткнень: Генштаб розповів про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Протягом 17 серпня на фронті зафіксовано 127 бойових зіткнень. Російські війська завдали 52 авіаудари, застосували 1611 дронів-камікадзе та здійснили 3607 обстрілів.

На фронті за добу відбулося 127 бойових зіткнень: Генштаб розповів про найгарячіші напрямки

Від початку доби 17 серпня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що сьогодні російські війська завдали 52 авіаційні удари, скинувши 86 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили до ударів 1611 дронів-камікадзе та здійснили 3607 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 9 авіаударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населеного пункту Хатнє, один бій триває.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська. П’ять з дев’яти атак відбили українські воїни, бої продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі, вісім боєзіткнень досі тривають.

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Федорівки та Виїмки.

З'явились умови кремля щодо можливого завершення війни в Україні - Reuters

На Краматорському напрямку противник три рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку вісім разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 155 окупантів, із них 109 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві артилерійські системи, п’ять автомобілів, шість мотоциклів, 4 антени зв’язку та 20 БпЛА; пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоциклів та шість пунктів управління БпЛА окупантів

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Зелений Гай, Воскресенка, Олександроград, Маліївка та Темирівка. Сім боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до наших позицій.

"На решті напрямків особливих змін не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 16 серпня російські війська втратили на війні з Україною 900 солдатів та 49 артсистем.

Єдиний шлях до завершення війни - змусити росію погодитися на мир - Рубіо

Вадим Хлюдзинський

