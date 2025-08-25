До половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

$41.220.00
Эксклюзив
05:46 • 844 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 2756 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 18370 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 35967 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 36668 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 34699 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 47102 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 80434 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 64351 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34654 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 6364 просмотра
Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинахVideo24 августа, 22:14 • 6658 просмотра
"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ24 августа, 22:39 • 7480 просмотра
В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненыеPhoto24 августа, 23:11 • 6596 просмотра
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: деталиVideo00:29 • 4436 просмотра
публикации
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 844 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 47102 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 80434 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 47842 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 61738 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Марк Карни
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Венгрия
Канада
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 46439 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 31778 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 32481 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 35253 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 41033 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Крылатая ракета
Твиттер
Шахед-136

До половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 159 боевых столкновениях за минувшие сутки. Около половины из них произошли на Покровском и Новопавловском направлениях.

До половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

До половины из 159 боев на фронте за минувшие сутки произошло на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, сообщили в утренней сводке 25 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 79 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 130 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 735 обстрелов, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4 711 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, один командно-наблюдательный пункт и одну вражескую станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиаударов, применив при этом 23 управляемые авиабомбы, и совершил 206 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло десять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал двадцать раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголово, Серебрянка.

На Сиверском направлении враг совершил двенадцать попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Майского и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Щербиновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лысовка, Зверово и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Искра, Вольное Поле, Малеевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филиа, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха.

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении вблизи населенного пункта Приморское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25.08.25, 07:31 • 2246 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Курская область
Многоствольная ракетная установка
Волынская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Северск
Торецк
Часов Яр
Украина
Краматорск
Беспилотный летательный аппарат
Купянск