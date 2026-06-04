На фронте произошло 279 боев, 43 из них на Покровском направлении — Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 279 боевых столкновений. Самой горячей точкой остается Покровское направление, где Силы обороны отразили 43 штурма. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Противник нанес три ракетных удара (выпустив три ракеты) и 74 авиационных удара, в частности сбросив 232 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 10 221 дрон-камикадзе и совершили 3435 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 57 - из реактивных систем залпового огня - говорится в сообщении.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Линово, Бачевск и Слобода Сумской области.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила четыре пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава противника, артиллерийскую систему, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один другой важный вражеский объект.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Враг нанес два авиаудара с применением пяти управляемых авиабомб, а также совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два обстрела с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Вильчи, Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре вражеские атаки вблизи Новоплатоновки, Подолов и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 21 попытку захватчиков продвинуться недалеко от Дерилово, Дробышево, Ставков, Лимана, Озерного, Новоселовки и Ямполя.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили девятнадцать попыток оккупантов продвинуться в районах Рай-Александровки, Калеников, Резниковки, Кривой Луки и Закитного.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.

На Константиновском направлении враг совершил двенадцать атак вблизи Константиновки, Иванополья, Русиного Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах Вольного, Кучерового Яра, Котлино, Сергеевки, Васильевки, Родинского, Гришино, Покровска, Новониколаевки, Новопавловки и Удачного.

На Александровском направлении противник четырнадцать раз пытался продвигаться в районах Вороного, Воскресенки, Сичневого, Грушевского, Вербового и Тернового.

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов в районах Прилук, Доброполья, Цветкового, Сладкого, Воздвижевки, Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки, Затишья и Чаривного.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков, Степного, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ за сутки ликвидировали еще 1300 оккупантов и более 2 тысяч беспилотников