ВСУ за сутки ликвидировали еще 1300 оккупантов и более 2 тысяч беспилотников
Киев • УНН
За сутки Силы обороны уничтожили 1300 российских военных и 2111 вражеских беспилотников. Также враг потерял 75 артсистем и сотни единиц автотехники.
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили еще 1300 российских военных, а также значительное количество техники и вооружения армии рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным военных, с начала полномасштабного вторжения общие потери российской армии достигли около 1 369 340 человек. Только за последние сутки украинские защитники также уничтожили 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 75 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня и 14 наземных робототехнических комплексов.
Кроме того, российские войска потеряли 2111 беспилотников оперативно-тактического уровня, 396 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 единицы специальной техники.
Всего с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла 11 978 танков, 24 676 боевых бронированных машин, 43 247 артиллерийских систем, 1 830 РСЗО, 1 403 средства ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 327 726 беспилотников, 33 корабля и катера, а также 2 подводные лодки. Данные уточняются.
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