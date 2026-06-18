Оккупанты 55 раз атаковали позиции Сил обороны, активно действуют на трех направлениях и обстреливают приграничье - Генштаб
Киев • УНН
Оккупанты 55 раз атаковали ВСУ, активнее всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Приграничье Сумщины и Черниговщины под вражескими обстрелами.
С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Рогозное, Коренек, Сопич, Яструбщина, Уланово, Толстодубово, Рыжевка, Волфино, Нескучное, Бруски; в Черниговской области – Толстодубово и Сумы
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток захватчики один раз атаковали позиции наших воинов, совершили 47 обстрелов, в том числе шесть — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районе Лимана и в сторону Избицкого. Один бой продолжается.
На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в сторону Радьковки и Колесниковки.
На Лиманском направлении украинские воины отражали 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районах населенных пунктов Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны останавливали пять попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного и Калеников. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Малиновки.
На Константиновском направлении наши защитники отражали девять атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка. Один бой до сих пор продолжается.
На Александровском направлении противник один раз атаковал в сторону Александрограда.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горькое, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
На фронте произошло 259 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении — Генштаб18.06.26, 09:30 • 2462 просмотра