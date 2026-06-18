Оккупанты 55 раз атаковали позиции Сил обороны, активно действуют на трех направлениях и обстреливают приграничье - Генштаб

С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Рогозное, Коренек, Сопич, Яструбщина, Уланово, Толстодубово, Рыжевка, Волфино, Нескучное, Бруски; в Черниговской области – Толстодубово и Сумы - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток захватчики один раз атаковали позиции наших воинов, совершили 47 обстрелов, в том числе шесть — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районе Лимана и в сторону Избицкого. Один бой продолжается.

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в сторону Радьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районах населенных пунктов Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны останавливали пять попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного и Калеников. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении наши защитники отражали девять атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка. Один бой до сих пор продолжается.

На Александровском направлении противник один раз атаковал в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горькое, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

На фронте произошло 259 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении — Генштаб