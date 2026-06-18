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На фронте произошло 259 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении — Генштаб

Киев • УНН

 • 372 просмотра

За сутки произошло 259 боевых столкновений и почти 10 тысяч атак дронами. Наибольшая активность врага была на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте произошло 259 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении — Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 259 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском и Гуляйпольском направлениях, нанеся также 76 авиаударов и применив почти 10 тысяч дронов-камикадзе, об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросив 243 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9921 дрон-камикадзе и совершил 2958 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 — из реактивных систем залпового огня

— говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские системы и два пункта управления БпЛА.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 76 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск и в сторону населенных пунктов Покаляное, Избицкое, Охримовка, Отрадное.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

На Лиманском направлении враг 22 раза пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное, Новомихайловка, Новоселовка и в сторону Дробышево, Озерного, Шийковки, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Родинское, Софиевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка, Вольное, Новопавловка. На Александровском направлении противник атаковал дважды в сторону Александрограда и Вербового.

На Александровском направлении противник атаковал дважды в сторону Александрограда и Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в районах населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Злагода и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижевки, Цветкового, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны отминусовали еще 1370 российских оккупантов в течение суток18.06.26, 06:56 • 3088 просмотров

Ольга Розгон

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