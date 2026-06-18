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Силы обороны отминусовали еще 1370 российских оккупантов в течение суток

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

За сутки Силы обороны ликвидировали 1370 оккупантов и 71 артиллерийскую систему. Общие потери личного состава российской армии достигли 1 388 050 человек.

Силы обороны отминусовали еще 1370 российских оккупантов в течение суток

За минувшие сутки российская армия потеряла еще 1370 военнослужащих. Общие боевые потери рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 388 050 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным военных, за сутки Силы обороны Украины также уничтожили 5 танков, 4 боевые бронированные машины, 71 артиллерийскую систему, 3 реактивные системы залпового огня и 4 средства противовоздушной обороны противника.

Потери техники

Кроме того, российские войска потеряли 1996 беспилотников оперативно-тактического уровня, 431 единицу автомобильной техники и автоцистерн, 7 наземных роботизированных комплексов и 3 единицы специальной техники.

Всего с начала войны россия потеряла 12 038 танков, 24 779 боевых бронированных машин, 44 240 артиллерийских систем, 1 877 РСЗО и 1 431 средство ПВО.

В Генштабе отметили, что данные по потерям противника уточняются.

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Степан Гафтко

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