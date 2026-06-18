В Сумской общине в результате атаки российских дронов погиб мужчина

В Сумской громаде во время атаки российских беспилотников погиб гражданский мужчина. Его тело обнаружили на территории частного домовладения на окраине города. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

По словам чиновника, погибшего нашли в частном секторе. Также в результате атаки зафиксировано повреждение жилого дома.

К большому сожалению, во время атаки вражеских БпЛА в Сумской громаде погиб гражданский мужчина – сообщил Григоров.

В настоящее время правоохранители и профильные службы выясняют все обстоятельства гибели мужчины.

Искренние соболезнования родным и близким погибшего – отметил глава Сумской ОВА.

Он также призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время атак беспилотников находиться в укрытиях или в безопасных местах вдали от окон.

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