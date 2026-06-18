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В Сумах ликвидировали масштабный пожар после российского удара по гражданской инфраструктуре

Киев • УНН

 • 346 просмотра

В Сумах ликвидировали пожар на гражданском объекте после атаки РФ. Во время тушения враг нанес повторный удар, спасатели не пострадали.

В Сумах ликвидировали масштабный пожар после российского удара по гражданской инфраструктуре

В Сумах спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате очередной российской атаки по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, в результате удара объект получил значительные разрушения. Также вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил транспортные средства.

Пожарная нагрузка была чрезвычайно высокой, что существенно осложняло работу спасателей

– отметил Григоров.

Во время ликвидации последствий обстрела российские войска нанесли повторный удар по той же локации.

Сотрудники ГСЧС не пострадали. Пожар ликвидирован

– сообщил глава ОВА.

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Степан Гафтко

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