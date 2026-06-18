В Сумах ликвидировали масштабный пожар после российского удара по гражданской инфраструктуре
Киев • УНН
В Сумах ликвидировали пожар на гражданском объекте после атаки РФ. Во время тушения враг нанес повторный удар, спасатели не пострадали.
В Сумах спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате очередной российской атаки по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, в результате удара объект получил значительные разрушения. Также вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил транспортные средства.
Пожарная нагрузка была чрезвычайно высокой, что существенно осложняло работу спасателей
Во время ликвидации последствий обстрела российские войска нанесли повторный удар по той же локации.
Сотрудники ГСЧС не пострадали. Пожар ликвидирован
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