В Сумах ликвидировали масштабный пожар после российского удара по гражданской инфраструктуре

В Сумах спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате очередной российской атаки по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, в результате удара объект получил значительные разрушения. Также вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил транспортные средства.

Пожарная нагрузка была чрезвычайно высокой, что существенно осложняло работу спасателей – отметил Григоров.

Во время ликвидации последствий обстрела российские войска нанесли повторный удар по той же локации.

Сотрудники ГСЧС не пострадали. Пожар ликвидирован – сообщил глава ОВА.

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