На фронте с начала суток зафиксировали более 200 боев, враг запустил 6 тыс. дронов - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 207 боев, враг применил 6035 дронов и 173 авиабомбы. На Покровском направлении уничтожены три склада боеприпасов и 44 оккупанта.
Всего с начала этих суток на фронте произошло 207 боевых столкновений. Враг запустил 6 тыс. дронов и сбросил 172 управляемые авиабомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Противник нанес 54 авиационных удара, сбросив 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6035 дронов-камикадзе и совершил 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 60 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск и в сторону Покаляного, Избицкого.
На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.
На Лиманском направлении украинские воины отражали 14 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное, Новомихайловка, Новоселовка и в сторону Дробышево, Озерного, Шийковки, Лимана, Дибровы.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 11 попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
Силы обороны отражали 15 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка и в сторону Новопавловки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Родинское и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка, Вольное, Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 44 оккупанта, еще 15 – ранены; уничтожено три склада боеприпасов, один пункт управления БпЛА, семь единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага. Поврежден один пункт управления БпЛА, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, четыре артиллерийские системы, 34 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 310 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в сторону Александрограда и Вербового.
На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Злагода и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижевки, Цветкового, Чаривного. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.
На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
Потери РФ за сутки: ликвидировано 1260 оккупантов и более 2000 беспилотников17.06.26, 07:44 • 3466 просмотров