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На фронте с начала суток зафиксировали более 200 боев, враг запустил 6 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 842 просмотра

За сутки произошло 207 боев, враг применил 6035 дронов и 173 авиабомбы. На Покровском направлении уничтожены три склада боеприпасов и 44 оккупанта.

На фронте с начала суток зафиксировали более 200 боев, враг запустил 6 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 207 боевых столкновений. Враг запустил 6 тыс. дронов и сбросил 172 управляемые авиабомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросив 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6035 дронов-камикадзе и совершил 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 60 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск и в сторону Покаляного, Избицкого.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 14 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное, Новомихайловка, Новоселовка и в сторону Дробышево, Озерного, Шийковки, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 11 попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отражали 15 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка и в сторону Новопавловки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Родинское и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка, Вольное, Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 44 оккупанта, еще 15 – ранены; уничтожено три склада боеприпасов, один пункт управления БпЛА, семь единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага. Поврежден один пункт управления БпЛА, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, четыре артиллерийские системы, 34 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 310 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в сторону Александрограда и Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Злагода и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижевки, Цветкового, Чаривного. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки. 

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки: ликвидировано 1260 оккупантов и более 2000 беспилотников17.06.26, 07:44 • 3466 просмотров

Антонина Туманова

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