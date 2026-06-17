Потери РФ за сутки: ликвидировано 1260 оккупантов и более 2000 беспилотников

За сутки 16 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1260 солдат и 2052 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — 1386680 (+1260) человек ликвидировано

танков — 12033 (+7)

боевых бронированных машин — 24775 (+7)

артиллерийских систем — 44169 (+51)

РСЗО — 1874 (+2)

средства ПВО — 1427 (0)

самолетов — 436 (0)

вертолетов — 353 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 355593 (+2052)

наземных робототехнических комплексов — 1677 (+10)

корабли / катера — 33 (0)

подводные лодки — 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн — 107994 (+486)

специальная техника — 4303 (+3)

крылатые ракеты — 4783 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о преимуществе Украины в FPV-дронах 1,5 к 1. Он добавил, что в мае беспилотники поразили 180 тысяч целей и уничтожили 4 тысячи "Шахедов".

В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский