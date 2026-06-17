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Потери РФ за сутки: ликвидировано 1260 оккупантов и более 2000 беспилотников

Киев • УНН

 • 1644 просмотра

За сутки армия РФ потеряла 1260 военных и 2052 БпЛА. Общие потери личного состава РФ составляют более 1,38 миллиона человек.

Потери РФ за сутки: ликвидировано 1260 оккупантов и более 2000 беспилотников

За сутки 16 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1260 солдат и 2052 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — 1386680 (+1260) человек ликвидировано
    • танков — 12033 (+7)
      • боевых бронированных машин — 24775 (+7)
        • артиллерийских систем — 44169 (+51)
          • РСЗО — 1874 (+2)
            • средства ПВО — 1427 (0)
              • самолетов — 436 (0)
                • вертолетов — 353 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 355593 (+2052)
                    • наземных робототехнических комплексов — 1677 (+10)
                      • корабли / катера — 33 (0)
                        • подводные лодки — 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн — 107994 (+486)
                            • специальная техника — 4303 (+3)
                              • крылатые ракеты — 4783 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о преимуществе Украины в FPV-дронах 1,5 к 1. Он добавил, что в мае беспилотники поразили 180 тысяч целей и уничтожили 4 тысячи "Шахедов".

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