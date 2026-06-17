Потери РФ за сутки: ликвидировано 1260 оккупантов и более 2000 беспилотников
Киев • УНН
За сутки армия РФ потеряла 1260 военных и 2052 БпЛА. Общие потери личного состава РФ составляют более 1,38 миллиона человек.
За сутки 16 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1260 солдат и 2052 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — 1386680 (+1260) человек ликвидировано
- танков — 12033 (+7)
- боевых бронированных машин — 24775 (+7)
- артиллерийских систем — 44169 (+51)
- РСЗО — 1874 (+2)
- средства ПВО — 1427 (0)
- самолетов — 436 (0)
- вертолетов — 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 355593 (+2052)
- наземных робототехнических комплексов — 1677 (+10)
- корабли / катера — 33 (0)
- подводные лодки — 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 107994 (+486)
- специальная техника — 4303 (+3)
- крылатые ракеты — 4783 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о преимуществе Украины в FPV-дронах 1,5 к 1. Он добавил, что в мае беспилотники поразили 180 тысяч целей и уничтожили 4 тысячи "Шахедов".
В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский08.06.26, 12:21 • 4087 просмотров