россия изменила приоритет наступления после трудностей - ISW

россия, вероятно, изменила приоритет во время весенне-летнего наступления на Константиновку, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Как указано, "российские войска начали свое весенне-летнее наступление 2026 года с серии механизированных атак вокруг Лимана (к северо-востоку от Славянска), что указывает на то, что российское военное командование, вероятно, намеревалось отдать приоритет продвижению на Славянск с северо-востока, но российским войскам впоследствии не удалось достичь каких-либо значительных успехов в этом районе".

Российское военное командование, вероятно, изменило свой приоритет на захват Константиновки после трудностей в продвижении на Славянск - говорится в отчете ISW.

Аналитики оценили, что "российские войска, вероятно, продолжат проникать в Константиновку и укреплять позиции в определенных районах города, но, вероятно, понесут большие потери при этом", и "вряд ли достигнут значительных оперативных успехов против "пояса крепостей"".

Как отмечается, российские войска начали кампанию за Константиновку летом 2025 года после завершения захвата Часового Яра и Торецка – населенных пунктов к северо-востоку и юго-востоку от Константиновки соответственно. В то же время аналитики указывают, что "российские войска не смогли захватить Константиновку до мая 2026 года, несмотря на направление в этот район дополнительных подкреплений и механизированной техники".

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