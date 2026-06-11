россия изменила приоритет наступления после трудностей - ISW
Киев • УНН
ISW сообщает об изменении приоритетов рф со Славянска на Константиновку. Оккупанты не смогли захватить город до мая 2026 года, несмотря на значительные потери.
россия, вероятно, изменила приоритет во время весенне-летнего наступления на Константиновку, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Как указано, "российские войска начали свое весенне-летнее наступление 2026 года с серии механизированных атак вокруг Лимана (к северо-востоку от Славянска), что указывает на то, что российское военное командование, вероятно, намеревалось отдать приоритет продвижению на Славянск с северо-востока, но российским войскам впоследствии не удалось достичь каких-либо значительных успехов в этом районе".
Российское военное командование, вероятно, изменило свой приоритет на захват Константиновки после трудностей в продвижении на Славянск
Аналитики оценили, что "российские войска, вероятно, продолжат проникать в Константиновку и укреплять позиции в определенных районах города, но, вероятно, понесут большие потери при этом", и "вряд ли достигнут значительных оперативных успехов против "пояса крепостей"".
Как отмечается, российские войска начали кампанию за Константиновку летом 2025 года после завершения захвата Часового Яра и Торецка – населенных пунктов к северо-востоку и юго-востоку от Константиновки соответственно. В то же время аналитики указывают, что "российские войска не смогли захватить Константиновку до мая 2026 года, несмотря на направление в этот район дополнительных подкреплений и механизированной техники".
Один из самых горячих участков фронта - МВД показало с воздуха разрушенную Константиновку24.04.26, 13:34 • 7215 просмотров