На фронте произошло 249 боестолкновений, Покровское направление остается самым горячим — Генштаб

За минувшие сутки произошло 249 боевых столкновений, больше всего — на Покровском направлении. Враг также нанес десятки авиаударов, сбросил сотни управляемых авиабомб и применил более 9 тысяч ударных дронов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес 91 авиационный удар, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9007 дронов-камикадзе и совершил 3342 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 — из реактивных систем залпового огня — говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения живой силы и еще один важный объект противника.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения. Агрессор нанес шесть авиационных ударов с применением 18 КАБов и совершил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений возле Ветеринарного, Старицы, Прилипки, Лимана, Синельниково, Волчанских Хуторов и Зыбино.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед вблизи Куриловки, Богуславки и в сторону Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении враг 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону недалеко от Копанок, Новомихайловки, Дробышево, Заречного, Лимана, Озерного и Ямполя.

На Славянском направлении противник штурмовал 10 раз вблизи Закитного, Калеников, Резниковки и в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 10 атак вблизи Иванополья, Константиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Николайполья, Кучерового Яра и Нового Шахово.

Самым горячим участком фронта остается Покровское направление. Здесь украинские защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлино, Молодецкого, Удачного, Муравки, Орехово и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое и Сергеевка.

На Александровском направлении противник атаковал трижды в районах Вербового и Воскресенки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 35 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Злагода, Доброполье, Еленоконстантиновка, Железнодорожное, Чаривное и в сторону Косовцево, Розвязки, Воздвижевки, Цветкового и Верхней Терсы.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили два штурмовых действия в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб сообщил о более чем 1400 уничтоженных российских оккупантах за сутки