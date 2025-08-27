$41.430.15
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 43818 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 78844 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 52714 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 117846 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 141899 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 140563 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57100 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153172 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63810 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Более половины боев - на трех направлениях: карта от Генштаба 27 августа 2025

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 173 боевых столкновениях за минувшие сутки, большинство из которых произошли на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях. Украинские подразделения поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники врага.

Более половины боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Более половины из 173 боев на фронте произошли за прошедшие сутки на трех направлениях - Покровском, Лиманском и Новопавловском, сообщили в утренней сводке 27 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 625 обстрелов, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3 891 дрон-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 15 атак оккупантов. Также противник нанес 3 авиаудара, сбросив при этом пять КАБ, совершил 201 обстрел, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки. Получил отпор.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ставки, Дроновка и Серебрянка.

На Сиверском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районе Григоровки и в сторону Серебрянки, Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки, Филии.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филии, Искры и Александрограда.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды совершили тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Юлия Шрамко

