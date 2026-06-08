На фронте зафиксировано 240 боев, из них 38 на Гуляйпольском направлении - Генштаб

На фронте зафиксировали резкое увеличение количества боев — за сутки произошло 240 боевых столкновений. Самая тяжелая ситуация остается на Гуляйпольском и Покровском направлениях, где Силы обороны отразили в общей сложности 68 штурмов. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

За прошедшие сутки противник нанес 86 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9184 дрона-камикадзе и совершил 3296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 — из реактивных систем залпового огня — говорится в сообщении.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Фотовиж, Толстодубово, Бачевск, Вольная Слобода, Суходол, Уланово, Лесное, Партизанское, Стукаловка и Голышевское Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы, три пункта управления БпЛА и два артиллерийских средства противника.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение. Агрессор нанес четыре авиационных удара с применением девяти КАБ, совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 17 — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов и в направлении Охримовки и Двуречанского.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться вперед в сторону населенного пункта Глушковка.

На Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Дибровы и в направлении Шийковки и Лимана.

На Славянском направлении противник штурмовал 12 раз вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Никифоровки и в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 17 атак в районах Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русинова Яра, Ильиновки и в направлении Николайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Доброполье, Сергеевка, Новоподгороднее и Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районе Тернового, Вороного и в сторону Доброполья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 38 атак вблизи населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Железнодорожное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижевки, Цветкового, Староукраинки, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одно наступательное действие в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России за сутки составили 1330 военных и 2161 беспилотник — Генштаб