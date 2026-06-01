На фронте зафиксировано 276 боестолкновений, жарче всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 276 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска совершили на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Противник нанес 86 авиационных ударов, в частности сбросив 264 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 8557 дронов-камикадзе и совершили 3114 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 55 обстрелов были произведены из реактивных систем залпового огня — говорится в сообщении.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Лужки, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила три пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава противника.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Враг совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре обстрела с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Лимана, Ветеринарного, Колодезного, Синельниково и Старицы.

На Купянском направлении украинские защитники остановили три вражеские атаки в районах Шейковки и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться недалеко от Копанок, Новониколаевки, Дибровы, Ставков, Дробышево, Лимана и Озерного.

На Славянском направлении в течение суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться в районах Кривой Луки, Калеников, Никифоровки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении украинские военные остановили одну вражескую атаку в районе Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Русиного Яра, Николаевки, Плещеевки и Степановки.

Наибольшую активность противник проявлял на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах Вольного, Дорожного, Белицкого, Родинского, Александровки, Гришино, Шевченко, Молодецкого, Новопавловки, Новоалександровки, Сергеевки, Котлино и Удачного.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Толстое и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошли 43 атаки оккупантов в районах Железнодорожного, Воздвижевки, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Чаривного, Верхней Терсы, Рыбного, Цветкового, Новоселовки и Варваровки.

На Ореховском направлении враг десять раз пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков, Белогорья, Нестерянки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

