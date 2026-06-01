Потери рф за сутки: ликвидировано более 1400 оккупантов и почти 2000 беспилотников
Киев • УНН
За сутки армия рф потеряла 1410 солдат, 1852 БпЛА и 50 артсистем. Общие потери личного состава врага составляют 1 365 470 человек.
За сутки 31 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1410 солдат и 1852 БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — 1365470 (+1410) человек ликвидировано
- танков — 11966 (+4)
- боевых бронированных машин — 24659 (+2)
- артиллерийских систем — 43037 (+50)
- РСЗО — 1820 (+1)
- средства ПВО — 1399 (0)
- самолетов — 436 (0)
- вертолетов — 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 322179 (+1852)
- наземных робототехнических комплексов — 1528 (+9)
- корабли / катера — 33 (0)
- подводные лодки — 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 101621 (+384)
- специальная техника — 4239 (+5)
- крылатые ракеты — 4693 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Украина все активнее использует роботизированные системы и беспилотники на фронте, заставляя российские войска отступать и менять тактику, говорится в репортаже CNN из восточной Украины.
