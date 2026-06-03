Враг совершил более 200 атак и запустил 6,2 тыс. дронов - Генштаб сообщил о ситуации на фронте

С начала этих суток на фронте прогремело уже 215 ожесточенных боевых столкновений. Враг запустил более 6,2 тыс. дронов и сбросил почти 150 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

В течение дня агрессор нанес два ракетных удара (выпустив две ракеты) и 48 авиационных ударов, сбросив на украинскую землю 149 управляемых авиабомб. Кроме того, для атак по нашим позициям и мирным городам и селам захватчики задействовали 6218 дронов-камикадзе и совершили 4689 обстрелов из различных видов вооружения — говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение дня произошло два боевых столкновения. Враг нанес два авиаудара с применением пяти управляемых авиабомб, а также 44 раза обстрелял позиции наших войск и приграничные населенные пункты, дважды применив реактивные системы залпового вогня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты шесть раз ожесточенно штурмовали оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Вильчи и Охримовки. На данный момент три боевых столкновения здесь все еще продолжаются.

На Купянском участке фронта захватчики трижды шли в атаку, тщетно пытаясь потеснить наши подразделения вблизи Новоплатоновки, Подолов и Купянска. Одно боевое столкновение продолжается и в эти минуты.

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили четырнадцать попыток врага продвинуться недалеко от Дерилово, Дробышево, Ставков, Лимана, Озерного, Новоселовки и Ямполя. Еще три боевых столкновения остаются активными.

На Славянском направлении Силы обороны полностью нивелировали одиннадцать попыток захватчиков прорваться вперед в районах Рай-Александровки, Калеников, Кривой Луки и Закитного.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие оккупационных войск в районе населенного пункта Приволье.

Силы обороны на Константиновском направлении успешно отразили десять вражеских штурмов вблизи Константиновки, Иванополья, Русиного Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении зафиксирована высокая интенсивность боев — враг провел 27 атак. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах Вольного, Кучерового Яра, Родинского, Гришино, Покровска, Новониколаевки, Новопавловки и Удачного. До настоящего времени здесь продолжается три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 оккупантов, еще четырнадцать — ранены. Наши воины обезвредили один вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами, шесть единиц автомобильной и пять единиц специальной техники врага. Также повреждены пять автомобилей, пять единиц спецтехники и один пункт управления БПЛА. Кроме того, уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 227 вражеских беспилотников различных типов.

На Александровском направлении оккупанты десять раз пытались продвинуться вперед в районах Вороного, Воскресенки, Сичневого и Тернового. До сих пор там продолжается одно боевое столкновение.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 27 атак оккупантов в районах Прилук, Доброполья, Цветкового, Сладкого, Воздвижевки, Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Варваровки, Гуляйпольского и Чаривного, еще пять боев продолжаются.

На Ореховском направлении вражеские отряды четыре раза пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Щербаков, Белогорья, Нестерянки и Степногорска. Одно боевое столкновение еще продолжается.

На Приднепровском направлении наступательных действий со стороны оккупантов сегодня не зафиксировано.

На других участках фронта ситуация остается контролируемой, существенных изменений в оперативной обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о более чем 1100 ликвидированных оккупантах за сутки