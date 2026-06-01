Оккупанты выпустили более 5,8 тыс. дронов и совершили 178 атак - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 974 просмотра

За сутки произошло 178 боев, враг выпустил 5859 дронов и 244 авиабомбы. Больше всего атак зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Оккупанты выпустили более 5,8 тыс. дронов и совершили 178 атак - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 178 боевых столкновений. Враг запустил более 5,8 тыс. дронов и сбросил 244 управляемые авиабомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

За сегодня противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 244 управляемые авиабомбы. Кроме того, для поражения наших позиций и мирных населенных пунктов захватчики задействовали 5859 дронов-камикадзе и совершили 2187 обстрелов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения, один бой продолжается до сих пор. Противник нанес пять авиаударов, сбросив 16 КАБ, совершил 67 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, восемь из которых – с применением реактивных систем залпового огня

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты семь раз пытались прорвать оборону возле Ветеринарного, Старицы, Прилипки и Синельниково. Три боевых столкновения продолжаются.

На Купянском участке фронта захватчики четыре раза шли в атаку, пытаясь вытеснить наши подразделения вблизи Куриловки и  в сторону Купянска-Узлового. Три боевых столкновения продолжаются до настоящего времени.

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили восемь штурмов недалеко от Копанок, Новомихайловки, Дробышево, Лимана и Ямполя.

На Славянском направлении Силы обороны успешно свели на нет четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Калеников, Резниковки и в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки. Одно боевое столкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении враг предпринял одну тщетную попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Никифоровка.

Силы обороны успешно отразили восемь атак, на Константиновском направлении, вблизи Иванополья, Плещеевки,  Русиного Яра и в сторону Кучерового Яра и Нового Шахово. 

На Покровском направлении враг провел 36 атак. Оккупанты пытались прорваться в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлино, Молодецкого, Удачного, Муравки, Орехового и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое, Сергеевка. Три боевых столкновения еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 32 оккупанта, еще 9 — ранены. Наши воины уничтожили две единицы автомобильной, шесть единиц специальной техники, квадроцикл и укрытия личного состава противника. Также повреждены семь автомобилей, две пушки, один пункт управления беспилотниками и 11 укрытий личного состава врага. Кроме того, уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы более 200 вражеских беспилотников различных типов.

На Александровском направлении оккупанты один раз пытались улучшить свое тактическое положение, атакуя в районе Вербового. 

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Злагода, Доброполье, Еленоконстантиновка, Железнодорожное, Чаривное и в сторону Косовцево, Рождествянки, Воздвижевки,  Цветкового и Верхней Терсы. Еще пять боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две тщетные попытки продвинуться в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в оперативной обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

