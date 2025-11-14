В Донецкой области сестра с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны: они получили тюремные приговоры

В Донецкой области 49-летняя местная жительница в сотрудничестве с братом-агентом РФ корректировала атаки врага по Силам обороны. Предательница получила 15 лет тюрьмы. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, наводила обстрелы по украинским военным местная безработная на Краматорском и Лиманском направлениях.

Установлено, что брат женщины входил в агентурную сеть, которую разоблачила СБУ осенью 2024 года. Тогда злоумышленница "залегла на дно". Таким образом, она надеялась избежать правосудия.

Но впоследствии на ее мессенджер вышел боевик разведывательного подразделения "внутренних войск днр", который работает на российские спецслужбы.

По его инструкции женщина продолжила собирать координаты украинских подразделений. Злоумышленница обходила местность, где фиксировала геолокации защитников Донетчины и докладывала об этом "связному" российской разведки.

Во время обысков у злоумышленницы изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Суд признал виновной предательницу по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она приговорена к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Брат предательницы весной этого года был также приговорен к 15 годам лишения свободы.

