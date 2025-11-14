$42.060.03
15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
В Донецкой области сестра с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны: они получили тюремные приговоры

Киев • УНН

 • 300 просмотра

49-летняя женщина в сотрудничестве с братом-агентом РФ в Донецкой области корректировала атаки врага по Силам обороны на Краматорском и Лиманском направлениях. Суд приговорил ее к 15 годам заключения с конфискацией имущества, брат также приговорен к 15 годам лишения свободы.

В Донецкой области сестра с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны: они получили тюремные приговоры

В Донецкой области 49-летняя местная жительница в сотрудничестве с братом-агентом РФ корректировала атаки врага по Силам обороны. Предательница получила 15 лет тюрьмы. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, наводила обстрелы по украинским военным местная безработная на Краматорском и Лиманском направлениях.

Установлено, что брат женщины входил в агентурную сеть, которую разоблачила СБУ осенью 2024 года. Тогда злоумышленница "залегла на дно". Таким образом, она надеялась избежать правосудия.

Тюремные сроки получили агенты РФ, корректировавшие удары по энергообъектам13.11.25, 18:16 • 2634 просмотра

Но впоследствии на ее мессенджер вышел боевик разведывательного подразделения "внутренних войск днр", который работает на российские спецслужбы.

По его инструкции женщина продолжила собирать координаты украинских подразделений. Злоумышленница обходила местность, где фиксировала геолокации защитников Донетчины и докладывала об этом "связному" российской разведки.

Во время обысков у злоумышленницы изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Суд признал виновной предательницу по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она приговорена к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Брат предательницы весной этого года был также приговорен к 15 годам лишения свободы.

Наводил атаки рашистов по энергообъектам возле Хмельницкой АЭС по заказу фсб: задержан иностранец14.11.25, 11:49 • 2796 просмотров

Лилия Подоляк

