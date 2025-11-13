$42.040.02
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Тюремные сроки получили агенты РФ, корректировавшие удары по энергообъектам

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Суд вынес приговоры двум жителям Полтавщины, которые корректировали удары РФ по энергетической инфраструктуре Полтавской и Сумской областей. Они получили 15 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.

Суд назначил наказание двум жителям Полтавщины, которые сотрудничали с российскими спецслужбами и наводили ракеты на объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Сумской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

По материалам Службы безопасности, двое агентов РФ получили 15 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие установило, что агенты корректировали воздушные атаки врага по электро- и теплогенерирующим предприятиям Полтавской и Сумской областей. Основными "целями" были местные электроподстанции.

Чтобы передать данные россиянам, злоумышленники устанавливали замаскированные видеоловушки возле объектов критической инфраструктуры. Они прятали мобильные телефоны, подключали их к павербанкам и предоставляли онлайн-доступ российским спецслужбам, чтобы те могли отслеживать последствия атак.

Таким образом оккупанты надеялись зафиксировать последствия комбинированных атак РФ по стратегически важным объектам, подающим свет и тепло в прифронтовые области

- говорится в сообщении.

По данным СБУ, агенты – безработные жители Полтавщины в возрасте 21 и 23 года. Они попали в поле зрения рашистов, когда искали "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Контрразведчики СБУ задержали их в октябре 2024 года вблизи одного из энергообъектов, где те пытались установить скрытую камеру.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)

- говорится в сообщении СБУ.

Один из осужденных получил меньший срок из-за сотрудничества со следствием. Расследование проводила СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним

Контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки, которая готовила подрыв магистрального газопровода на востоке Украины. Злоумышленник должен был заложить самодельное взрывное устройство возле узлового участка газовых линий, которые обеспечивают теплоснабжение Харьковской и Полтавской областей

Алла Киосак

