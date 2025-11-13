Тюремные сроки получили агенты РФ, корректировавшие удары по энергообъектам
Киев • УНН
Суд вынес приговоры двум жителям Полтавщины, которые корректировали удары РФ по энергетической инфраструктуре Полтавской и Сумской областей. Они получили 15 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.
Суд назначил наказание двум жителям Полтавщины, которые сотрудничали с российскими спецслужбами и наводили ракеты на объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Сумской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По материалам Службы безопасности, двое агентов РФ получили 15 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие установило, что агенты корректировали воздушные атаки врага по электро- и теплогенерирующим предприятиям Полтавской и Сумской областей. Основными "целями" были местные электроподстанции.
Чтобы передать данные россиянам, злоумышленники устанавливали замаскированные видеоловушки возле объектов критической инфраструктуры. Они прятали мобильные телефоны, подключали их к павербанкам и предоставляли онлайн-доступ российским спецслужбам, чтобы те могли отслеживать последствия атак.
Таким образом оккупанты надеялись зафиксировать последствия комбинированных атак РФ по стратегически важным объектам, подающим свет и тепло в прифронтовые области
По данным СБУ, агенты – безработные жители Полтавщины в возрасте 21 и 23 года. Они попали в поле зрения рашистов, когда искали "легкие заработки" в Telegram-каналах.
Контрразведчики СБУ задержали их в октябре 2024 года вблизи одного из энергообъектов, где те пытались установить скрытую камеру.
На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)
Один из осужденных получил меньший срок из-за сотрудничества со следствием. Расследование проводила СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки, которая готовила подрыв магистрального газопровода на востоке Украины. Злоумышленник должен был заложить самодельное взрывное устройство возле узлового участка газовых линий, которые обеспечивают теплоснабжение Харьковской и Полтавской областей