Тюремні строки отримали агенти рф, які коригували удари по енергооб’єктах
Київ • УНН
Суд виніс вироки двом мешканцям Полтавщини, які коригували удари рф по енергетичній інфраструктурі Полтавської та Сумської областей. Вони отримали 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.
Деталі
За матеріалами Служби безпеки, двоє агентів рф отримали 15 і 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство встановило, що агенти коригували повітряні атаки ворога по електро- і теплогенеруючих підприємствах Полтавської та Сумської областей. Основними "цілями" були місцеві електропідстанції.
Щоб передати дані росіянам, зловмисники встановлювали замасковані відеопастки біля об’єктів критичної інфраструктури. Вони ховали мобільні телефони, підключали їх до павербанків і надавали онлайн-доступ російським спецслужбам, щоб ті могли відстежувати наслідки атак.
У такий спосіб окупанти сподівалися зафіксувати наслідки комбінованих атак рф по стратегічно важливих об’єктах, що подають світло і тепло до прифронтових областей
За даними СБУ, агенти – безробітні мешканці Полтавщини віком 21 і 23 роки. Вони потрапили в поле зору рашистів, коли шукали "легкі заробітки" у Telegram-каналах.
Контррозвідники СБУ затримали їх у жовтні 2024 року поблизу одного з енергооб’єктів, де ті намагалися встановити приховану камеру.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)
Один із засуджених отримав менший строк через співпрацю зі слідством. Розслідування проводила СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Нагадаємо
Контррозвідка СБУ затримала агента російської військової розвідки, яка готувала підрив магістрального газопроводу на сході України. Зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій біля вузлової ділянки газових ліній, які забезпечують теплопостачання Харківської та Полтавської областей