На Донеччині сестра з братом-агентом рф коригувала удари по Силах оборони: вони отримали тюремні вироки
Київ • УНН
49-річна жінка у співпраці з братом-агентом рф на Донеччині коригувала атаки ворога по Силах оборони на Краматорському та Лиманському напрямках. Суд засудив її до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, брата також засуджено до 15 років позбавлення волі.
На Донеччині 49-річна місцева мешканка у співпраці з братом-агентом рф коригувала атаки ворога по Силах оборони. Зрадниця отримала 15 років тюрми. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
За даними слідства, наводила обстріли по українським військовим місцева безробітна на Краматорському та Лиманському напрямках.
Встановлено, що брат жінки входив до агентурної мережі, яку викрила СБУ восени 2024 року. Тоді зловмисниця "залягла на дно". Таким чином, вона сподівалася уникнути правосуддя.
Але згодом на її месенджер вийшов бойовик розвідувального підрозділу "внутрішніх військ днр", який працює на російські спецслужби.
За його інструкцією жінка продовжила збирати координати українських підрозділів. Зловмисниця обходила місцевість, де фіксувала геолокації захисників Донеччини і доповідала про це "зв’язковому" російської розвідки.
Під час обшуків у зловмисниці вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Суд визнав винною зрадницю за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Її засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Брата зрадниці навесні цього року було також засуджено до 15 років позбавлення волі.
