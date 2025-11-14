На Донеччині сестра з братом-агентом рф коригувала удари по Силах оборони: вони отримали тюремні вироки

49-річна жінка у співпраці з братом-агентом рф на Донеччині коригувала атаки ворога по Силах оборони на Краматорському та Лиманському напрямках. Суд засудив її до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, брата також засуджено до 15 років позбавлення волі.