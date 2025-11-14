$42.060.03
Эксклюзив
09:52 • 19830 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
08:55 • 15567 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 20758 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:18 • 47072 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 93950 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 129429 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 126805 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 261001 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 113421 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 100017 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Наводил атаки рашистов по энергообъектам возле Хмельницкой АЭС по заказу фсб: задержан иностранец

Киев • УНН

 • 1534 просмотра

Контрразведка СБУ задержала иностранца, который корректировал ракетно-дроновые удары по Житомирской и Хмельницкой областям. Он фотографировал энергогенерирующие и теплоснабжающие предприятия, а также блокпосты Сил обороны.

Наводил атаки рашистов по энергообъектам возле Хмельницкой АЭС по заказу фсб: задержан иностранец

Контрразведка Службы безопасности задержала агента фсб, который корректировал ракетно-дроновые удары врага по Житомирской и Хмельницкой областям. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Главной задачей фигуранта было сделать и передать врагу актуальные фото энергогенерирующих и теплоснабжающих предприятий в обоих регионах. Это позволило бы рашистам определить техническое состояние, уровень защиты и расположение уникального оборудования на этих объектах

- сообщили в СБУ.

По материалам дела, задержанным агентом оказался гражданин одной из стран Ближнего Востока, проживающий в Звягеле Житомирской области.

В поле зрения российских спецслужбистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

Задокументировано, как после вербовки иностранец на собственном авто объезжал маршрут и останавливался возле одной из опорных подстанций, теплоэлектроцентрали и энергообъектов вблизи Хмельницкой АЭС.

Находясь неподалеку от потенциальных "целей", агент фотографировал их периметры с постами охраны.

Кроме этого, во время разведывательных вылазок злоумышленник также фиксировал локации блокпостов Сил обороны на въездах в населенные пункты.

Сотрудники СБУ разоблачили агента на начальном этапе его работы на оккупантов и задержали "на горячем", когда он фотографировал одну из украинских электроподстанций

- говорится в сообщении.

Во время обысков у иностранца изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (приготовление к совершению диверсии в условиях военного положения);
    • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

      Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

      Тюремные сроки получили агенты РФ, корректировавшие удары по энергообъектам13.11.25, 18:16 • 2552 просмотра

      Ольга Розгон

      Война в УкраинеКриминал и ЧП
      Энергоатом
      Энергетика
      Отопление
      Обыск
      Военное положение
      Война в Украине
      Пожизненное лишение свободы
      Отключение света
      Электроэнергия
      Хмельницкая область
      Житомирская область
      Служба безопасности Украины
      Вооруженные силы Украины