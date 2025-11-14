Наводил атаки рашистов по энергообъектам возле Хмельницкой АЭС по заказу фсб: задержан иностранец
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала иностранца, который корректировал ракетно-дроновые удары по Житомирской и Хмельницкой областям. Он фотографировал энергогенерирующие и теплоснабжающие предприятия, а также блокпосты Сил обороны.
Контрразведка Службы безопасности задержала агента фсб, который корректировал ракетно-дроновые удары врага по Житомирской и Хмельницкой областям. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Главной задачей фигуранта было сделать и передать врагу актуальные фото энергогенерирующих и теплоснабжающих предприятий в обоих регионах. Это позволило бы рашистам определить техническое состояние, уровень защиты и расположение уникального оборудования на этих объектах
По материалам дела, задержанным агентом оказался гражданин одной из стран Ближнего Востока, проживающий в Звягеле Житомирской области.
В поле зрения российских спецслужбистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
Задокументировано, как после вербовки иностранец на собственном авто объезжал маршрут и останавливался возле одной из опорных подстанций, теплоэлектроцентрали и энергообъектов вблизи Хмельницкой АЭС.
Находясь неподалеку от потенциальных "целей", агент фотографировал их периметры с постами охраны.
Кроме этого, во время разведывательных вылазок злоумышленник также фиксировал локации блокпостов Сил обороны на въездах в населенные пункты.
Сотрудники СБУ разоблачили агента на начальном этапе его работы на оккупантов и задержали "на горячем", когда он фотографировал одну из украинских электроподстанций
Во время обысков у иностранца изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (приготовление к совершению диверсии в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
