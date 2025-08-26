$41.280.07
Половина боев - на трех направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий

Киев • УНН

 • 728 просмотра

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения. Более половины из них пришлась на Покровское, Лиманское и Новопавловское направления.

Половина боев - на трех направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий

Более половины из 174 боев произошло за прошедшие сутки на трех направлениях - Покровском, Лиманском и Новопавловском, сообщили в утренней сводке 26 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, захватчики нанесли 67 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 4807 дронов-камикадзе и совершили 4774 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили пять атак оккупантов. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросив при этом 11 КАБ, совершил 179 обстрелов, в том числе 5 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Сиверском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах Федоровки, Григоровки и в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 13 боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Дылеевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калиново.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоекономическое, Родинское, Гродовка, Сухой Яр, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Дачное.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении имела место атака россиян в районе Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды совершили тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

Российские оккупанты потеряли почти 900 военных и 33 артсистемы за сутки26.08.25, 07:33 • 1500 просмотров

