Половина боев - на трех направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения. Более половины из них пришлась на Покровское, Лиманское и Новопавловское направления.
Более половины из 174 боев произошло за прошедшие сутки на трех направлениях - Покровском, Лиманском и Новопавловском, сообщили в утренней сводке 26 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения
По уточненной информации, захватчики нанесли 67 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 4807 дронов-камикадзе и совершили 4774 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили пять атак оккупантов. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросив при этом 11 КАБ, совершил 179 обстрелов, в том числе 5 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодязного.
На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки.
На Сиверском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах Федоровки, Григоровки и в сторону Серебрянки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано 13 боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Дылеевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калиново.
На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоекономическое, Родинское, Гродовка, Сухой Яр, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Дачное.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха.
На Гуляйпольском направлении имела место атака россиян в районе Малиновки.
На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении войска агрессора трижды совершили тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.
