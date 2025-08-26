Российские оккупанты потеряли почти 900 военных и 33 артсистемы за сутки

За минувшие сутки, 25 августа, российские оккупационные силы потеряли в Украине 890 своих военных, 4 танка и 33 артиллерийские системы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1077830 (+890) человек ликвидировано

танков ‒ 11134 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23178 (+3)

артиллерийских систем ‒ 31979 (+33)

РСЗО ‒ 1472 (0)

средства ПВО ‒ 1211 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53442 (+95)

крылатые ракеты ‒ 3598 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59769 (+97)

специальная техника ‒ 3950 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток, 25 августа, на фронте было зафиксировано 136 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении.

