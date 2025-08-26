$41.280.07
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 14557 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 97278 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 65210 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 64706 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 188974 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 181840 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 69937 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67235 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 67117 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51952 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Российские оккупанты потеряли почти 900 военных и 33 артсистемы за сутки

Киев • УНН

 • 808 просмотра

За минувшие сутки, 25 августа, российские оккупационные силы потеряли 890 военных, 4 танка и 33 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.25 составляют 1077830 человек.

Российские оккупанты потеряли почти 900 военных и 33 артсистемы за сутки

За минувшие сутки, 25 августа, российские оккупационные силы потеряли в Украине 890 своих военных, 4 танка и 33 артиллерийские системы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1077830 (+890) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11134 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23178 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 31979 (+33)
          • РСЗО ‒ 1472 (0)
            • средства ПВО ‒ 1211 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53442 (+95)
                    • крылатые ракеты ‒ 3598 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59769 (+97)
                            • специальная техника ‒ 3950 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток, 25 августа, на фронте было зафиксировано 136 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении.

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Крылатая ракета
                              Покровск
                              Зенитная война
                              JPMorgan Chase
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина
                              Беспилотный летательный аппарат