Российские оккупанты потеряли почти 900 военных и 33 артсистемы за сутки
Киев • УНН
За минувшие сутки, 25 августа, российские оккупационные силы потеряли 890 военных, 4 танка и 33 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.25 составляют 1077830 человек.
За минувшие сутки, 25 августа, российские оккупационные силы потеряли в Украине 890 своих военных, 4 танка и 33 артиллерийские системы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1077830 (+890) человек ликвидировано
- танков ‒ 11134 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 23178 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 31979 (+33)
- РСЗО ‒ 1472 (0)
- средства ПВО ‒ 1211 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53442 (+95)
- крылатые ракеты ‒ 3598 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59769 (+97)
- специальная техника ‒ 3950 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток, 25 августа, на фронте было зафиксировано 136 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении.
США изучают опыт применения дронов в войне в Украине - Трамп25.08.25, 23:47 • 1644 просмотра