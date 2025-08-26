$41.280.07
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 9828 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 81739 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 58852 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 59100 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 180077 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 175759 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 68222 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66556 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 66006 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51590 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
США изучают опыт применения дронов в войне в Украине - Трамп

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США изучают опыт войны дронов в Украине, поскольку это совершенно новая форма ведения боевых действий. Он отметил, что такой масштабной войны не было со времен Второй мировой.

США изучают опыт применения дронов в войне в Украине - Трамп

Соединенные Штаты Америки изучают опыт войны с применением дронов в Украине, заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News, передает УНН.

Детали

Отвечая на один из вопросов, Глава Белого дома сказал, что нынешняя война в Украине происходит с использованием дронов, а такой – раньше не было. Поэтому США изучают такой опыт.

Это величайшее событие в истории военного дела. Это совершенно новая форма ведения боевых действий. Это война с использованием дронов, которой раньше не было. И мы изучаем ее – Пит Хегсет и все остальные. Мы изучаем ее, и изучаем очень внимательно. Это совершенно новая форма войны, но это жестокая война

- заметил Трамп.

По его словам, такого масштаба войны не было со времен Второй мировой войны.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся не только защищаться, но и быть готовыми к наступательным действиям, поэтому название "Министерство войны" ему кажется более уместным.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
