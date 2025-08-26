США изучают опыт применения дронов в войне в Украине - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США изучают опыт войны дронов в Украине, поскольку это совершенно новая форма ведения боевых действий. Он отметил, что такой масштабной войны не было со времен Второй мировой.
Соединенные Штаты Америки изучают опыт войны с применением дронов в Украине, заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News, передает УНН.
Детали
Отвечая на один из вопросов, Глава Белого дома сказал, что нынешняя война в Украине происходит с использованием дронов, а такой – раньше не было. Поэтому США изучают такой опыт.
Это величайшее событие в истории военного дела. Это совершенно новая форма ведения боевых действий. Это война с использованием дронов, которой раньше не было. И мы изучаем ее – Пит Хегсет и все остальные. Мы изучаем ее, и изучаем очень внимательно. Это совершенно новая форма войны, но это жестокая война
По его словам, такого масштаба войны не было со времен Второй мировой войны.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся не только защищаться, но и быть готовыми к наступательным действиям, поэтому название "Министерство войны" ему кажется более уместным.
Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским25.08.25, 19:08 • 7418 просмотров