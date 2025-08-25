Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Путин не встречается с Зеленским из-за личной неприязни. Трамп также выражал желание провести трехстороннюю встречу, но сомневается в ее успехе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной отсутствия встреч между президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским является личная неприязнь Путина к украинскому лидеру, пишет УНН.
На вопрос журналиста, почему Путин не встречается с Зеленским, Трамп ответил, что виной является личная неприязнь.
Он (Зеленский - ред.) ему (Путину - ред.) не нравится, не нравится
Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, но, по его словам, многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет.