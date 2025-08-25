$41.280.07
Эксклюзив
15:56 • 2468 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 44764 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 34805 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 36072 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 135409 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 135181 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 57769 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 61006 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46 • 63408 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 50208 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Путин не встречается с Зеленским из-за личной неприязни. Трамп также выражал желание провести трехстороннюю встречу, но сомневается в ее успехе.

Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной отсутствия встреч между президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским является личная неприязнь Путина к украинскому лидеру, пишет УНН.

На вопрос журналиста, почему Путин не встречается с Зеленским, Трамп ответил, что виной является личная неприязнь.

Он (Зеленский - ред.) ему (Путину - ред.) не нравится, не нравится

- сказал он.

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, но, по его словам, многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина