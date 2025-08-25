Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що путін не зустрічається із Зеленським через особисту неприязнь. Трамп також висловлював бажання провести тристоронню зустріч, але сумнівається в її успіху.
Президент США Дональд Трамп заявив, що причиною відсутності зустрічей між президентом рф володимиром путіним і Президентом України Володимиром Зеленським є особиста неприязнь путіна до українського лідера, пише УНН.
На запитання журналіста, чому путін не зустрічається із Зеленський, Трамп відповів, що виною є особиста неприязнь.
Він (Зеленський - ред.) йому (путіну - ред.) не подобається, не подобається
Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести тристоронню зустріч із російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленський, але, за його словами, багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде.