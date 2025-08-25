Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським

$41.280.07
Ексклюзив
15:56 • 1998 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29 • 41579 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 32596 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 33908 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 131195 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 131241 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 56766 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 60488 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 63226 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 50092 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Українці накопичили до 2 мільйонів боргів за штрафи ПДР: де за пів року найбільшеPhoto25 серпня, 07:18 • 5806 перегляди
У Смілі військовозобов'язаний вискочив з авто дорогою до навчального центру і помер - ТЦК25 серпня, 07:59 • 6288 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті25 серпня, 08:15 • 98819 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності25 серпня, 10:57 • 35904 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 30968 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 32147 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 41525 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 131107 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 131161 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 110868 перегляди
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Йонас Гахр Сторе
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Білорусь
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 32173 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 43793 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 80822 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 63316 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 61565 перегляди
Долар США
Гривня
Євро
Chevrolet Aveo
Безпілотний літальний апарат

Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Дональд Трамп заявив, що путін не зустрічається із Зеленським через особисту неприязнь. Трамп також висловлював бажання провести тристоронню зустріч, але сумнівається в її успіху.

Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що причиною відсутності зустрічей між президентом рф володимиром путіним і Президентом України Володимиром Зеленським є особиста неприязнь путіна до українського лідера, пише УНН.

На запитання журналіста, чому путін не зустрічається із Зеленський, Трамп відповів, що виною є особиста неприязнь.

Він (Зеленський - ред.) йому (путіну - ред.) не подобається, не подобається

- сказав він.

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести тристоронню зустріч із російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленський, але, за його словами, багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна