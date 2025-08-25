Трамп заявив, що США "хочуть і наступати теж", а не тільки оборонятися

$41.280.07
Ексклюзив
15:56 • 1436 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29 • 37435 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 29635 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 30996 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 125506 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 126016 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 55348 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 59740 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 62902 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 49911 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Українці накопичили до 2 мільйонів боргів за штрафи ПДР: де за пів року найбільшеPhoto25 серпня, 07:18 • 5448 перегляди
У Смілі військовозобов'язаний вискочив з авто дорогою до навчального центру і помер - ТЦК25 серпня, 07:59 • 5732 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті25 серпня, 08:15 • 93757 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності10:57 • 33585 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 27421 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 27616 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 37400 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 125454 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 125969 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 108228 перегляди
УНН Lite
Трамп заявив, що США "хочуть і наступати теж", а не тільки оборонятися

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент Трамп заявив, що США хочуть бути готовими до наступальних дій, тому назва «Міністерство війни» є доречнішою. Він також висловив занепокоєння щодо подій в Україні та бажання зустрітися з Путіним і Зеленським.

Трамп заявив, що США "хочуть і наступати теж", а не тільки оборонятися

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть не лише захищатися, а й бути готовими до наступальних дій, тому назва "Міністерство війни" йому видається доречнішою, пише УНН.

Міністерство війни звучить краще, ніж міністерство оборони. Я не хочу лише оборони. Ми хочемо і наступати теж

- сказав Трамп.

Раніше УНН писав, що Трамп висловив занепокоєння щодо подальшого розвитку подій в Україні упродовж наступних двох тижнів.

Він також заявив про бажання провести зустріч із путіним та Зеленським, але зазначив, що багато хто вважає таку зустріч безрезультатною.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Міністерство оборони США
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна