Трамп заявив, що США "хочуть і наступати теж", а не тільки оборонятися
Київ • УНН
Президент Трамп заявив, що США хочуть бути готовими до наступальних дій, тому назва «Міністерство війни» є доречнішою. Він також висловив занепокоєння щодо подій в Україні та бажання зустрітися з Путіним і Зеленським.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть не лише захищатися, а й бути готовими до наступальних дій, тому назва "Міністерство війни" йому видається доречнішою, пише УНН.
Міністерство війни звучить краще, ніж міністерство оборони. Я не хочу лише оборони. Ми хочемо і наступати теж
Раніше УНН писав, що Трамп висловив занепокоєння щодо подальшого розвитку подій в Україні упродовж наступних двох тижнів.
Він також заявив про бажання провести зустріч із путіним та Зеленським, але зазначив, що багато хто вважає таку зустріч безрезультатною.