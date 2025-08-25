Трамп заявил, что США «хотят и наступать тоже», а не только обороняться
Киев • УНН
Президент Трамп заявил, что США хотят быть готовыми к наступательным действиям, поэтому название «Министерство войны» является более уместным. Он также выразил обеспокоенность по поводу событий в Украине и желание встретиться с Путиным и Зеленским.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся не только защищаться, но и быть готовыми к наступательным действиям, поэтому название "Министерство войны" ему кажется более уместным, пишет УНН.
Министерство войны звучит лучше, чем министерство обороны. Я не хочу только обороны. Мы хотим и наступать тоже
Ранее УНН писал, что Трамп выразил обеспокоенность относительно дальнейшего развития событий в Украине в течение следующих двух недель.
Он также заявил о желании провести встречу с путиным и Зеленским, но отметил, что многие считают такую встречу безрезультатной.