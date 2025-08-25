Трамп заявил, что США «хотят и наступать тоже», а не только обороняться

$41.280.07
Эксклюзив
15:56 • 1386 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 37019 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 29334 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 30703 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 124919 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 125473 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 55203 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 59661 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 62875 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 49895 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Украинцы накопили до 2 миллионов долгов по штрафам ПДД: где за полгода больше всегоPhoto25 августа, 07:18 • 5352 просмотра
В Смеле военнообязанный выпрыгнул из авто по дороге в учебный центр и умер - ТЦК25 августа, 07:59 • 5560 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте25 августа, 08:15 • 92219 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 32925 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 26371 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 27066 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 36940 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 124796 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 125347 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 107895 просмотра
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Кит Келлог
Йонас Гар Стере
Кшиштоф Гавковский
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Норвегия
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 27152 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 42213 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 79346 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 61971 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 60347 просмотра
Доллар США
Chevrolet Aveo
Гривна
Евро
Старлинк

Трамп заявил, что США «хотят и наступать тоже», а не только обороняться

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Трамп заявил, что США хотят быть готовыми к наступательным действиям, поэтому название «Министерство войны» является более уместным. Он также выразил обеспокоенность по поводу событий в Украине и желание встретиться с Путиным и Зеленским.

Трамп заявил, что США «хотят и наступать тоже», а не только обороняться

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся не только защищаться, но и быть готовыми к наступательным действиям, поэтому название "Министерство войны" ему кажется более уместным, пишет УНН.

Министерство войны звучит лучше, чем министерство обороны. Я не хочу только обороны. Мы хотим и наступать тоже

- сказал Трамп.

Ранее УНН писал, что Трамп выразил обеспокоенность относительно дальнейшего развития событий в Украине в течение следующих двух недель.

Он также заявил о желании провести встречу с путиным и Зеленским, но отметил, что многие считают такую встречу безрезультатной.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина