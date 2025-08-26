$41.280.07
Ексклюзив
15:56 • 9724 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 81325 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 58583 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 58847 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 179608 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 175332 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 68101 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66494 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 65968 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51568 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні - Трамп

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США вивчають досвід війни дронів в Україні, оскільки це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Він зазначив, що такої масштабної війни не було з часів Другої світової.

США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні - Трамп

Сполучені Штати Америки вивчають досвід війни застосування дронів в Україні, заявив президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на одне із запитань, Глава Білого дому сказав, що нинішня війна в Україні відбувається з використанням дронів, а такої - раніше не було. Тому США вивчають такий досвід.

Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було. І ми вивчаємо її - Піт Гегсет і всі інші. Ми вивчаємо її, і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна

- зауважив Трамп.

За його словами, такого масштабу війни не було з часів Другої світової війни.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть не лише захищатися, а й бути готовими до наступальних дій, тому назва "Міністерство війни" йому видається доречнішою.

Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським25.08.25, 19:08 • 7262 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Друга світова війна
Піт Гегсет
Fox News
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Безпілотний літальний апарат