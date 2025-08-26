США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США вивчають досвід війни дронів в Україні, оскільки це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Він зазначив, що такої масштабної війни не було з часів Другої світової.
Деталі
Відповідаючи на одне із запитань, Глава Білого дому сказав, що нинішня війна в Україні відбувається з використанням дронів, а такої - раніше не було. Тому США вивчають такий досвід.
Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було. І ми вивчаємо її - Піт Гегсет і всі інші. Ми вивчаємо її, і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна
За його словами, такого масштабу війни не було з часів Другої світової війни.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть не лише захищатися, а й бути готовими до наступальних дій, тому назва "Міністерство війни" йому видається доречнішою.
