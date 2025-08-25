$41.280.07
Ексклюзив
15:56 • 8280 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?

Ексклюзив

25 серпня, 13:29
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 75402 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня

Ексклюзив

25 серпня, 06:07
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 172835 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей

Ексклюзив

25 серпня, 05:46
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 169275 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік

Ексклюзив

24 серпня, 05:50
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 130934 перегляди
На фронті відбулося 136 боєзіткнеь, з них 43 - на Покровському напрямку

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Генштаб повідомив про 136 бойових зіткнень за добу, з них 43 на Покровському напрямку. Окупанти завдали 43 авіаудари та здійснили 2799 обстрілів.

На фронті відбулося 136 боєзіткнеь, з них 43 - на Покровському напрямку

Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби було зафіксовано 136 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку. Про це у вечірньому зведенні Генштабу на 22:00 25.08.202, пише УНН.

Загарбники завдали 43 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 459 дронів-камікадзе та здійснили 2799 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Також ворог завдав 6 авіаційних ударів, застосувавши 11 керованих авіабомб, та здійснив 179 обстрілів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового, наразі дві атаки тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполю і Серебрянки. Наразі українські захисники відбивають дев’ять атак противника.

На Сіверському напрямку ворог один раз намагався прорватися в районі Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, підрозділи противника намагалися просунутися в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного, на даний час триває бій.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 142 окупанти, з яких 86 — безповоротно. Наші захисники знищили 18 одиниць автомобільного транспорту, сім безпілотних літальних апаратів два пункти управління БпЛА та три укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему та засіб РЕБ противника

- додали у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили вісім ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха, ще чотири бойових зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку точиться бій в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі намагалися просунутися в районі Плавнів та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат та відступив.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Покровськ
Курська область
Реактивна система залпового вогню
Дніпропетровська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Лиман (місто)
Ялта
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Часів Яр
Україна
Краматорськ
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ