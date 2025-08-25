На фронте произошло 136 боестолкновений, из них 43 - на Покровском направлении

Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток было зафиксировано 136 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении. Об этом в вечерней сводке Генштаба на 22:00 25.08.202, пишет УНН.

Захватчики нанесли 43 авиационных удара, сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1 459 дронов-камикадзе и совершили 2799 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили пять штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес 6 авиационных ударов, применив 11 управляемых авиабомб, и совершил 179 обстрелов, из которых пять – из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызового, сейчас две атаки продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Сейчас украинские защитники отбивают девять атак противника.

На Северском направлении враг один раз пытался прорваться в районе Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений, подразделения противника пытались продвинуться в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечино, в настоящее время продолжается бой.

На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Дылеевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоекономичное, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Дачное. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 142 оккупанта, из которых 86 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили 18 единиц автомобильного транспорта, семь беспилотных летательных аппаратов, два пункта управления БпЛА и три укрытия для личного состава. Также значительно повреждены артиллерийская система и средство РЭБ противника