російські окупанти втратили майже 900 військових та 33 артсистеми за добу
Київ • УНН
За минулу добу, 25 серпня, російські окупаційні сили втратили 890 військових, 4 танки та 33 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.25 становлять 1077830 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1077830 (+890) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11134 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23178 (+3)
- артилерійських систем ‒ 31979 (+33)
- РСЗВ ‒ 1472 (0)
- засоби ППО ‒ 1211 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53442 (+95)
- крилаті ракети ‒ 3598 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59769 (+97)
- спеціальна техніка ‒ 3950 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби, 25 серпня на фронті було зафіксовано 136 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.
