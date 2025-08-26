російські окупанти втратили майже 900 військових та 33 артсистеми за добу

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 14822 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 98270 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 65651 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 65109 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 189636 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 182316 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70042 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67278 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 67209 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51972 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 83198 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 98270 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 189636 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 182316 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 138732 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 11171 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 83198 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 59028 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 95615 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 76827 перегляди
російські окупанти втратили майже 900 військових та 33 артсистеми за добу

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

За минулу добу, 25 серпня, російські окупаційні сили втратили 890 військових, 4 танки та 33 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.25 становлять 1077830 осіб.

російські окупанти втратили майже 900 військових та 33 артсистеми за добу

За минулу добу, 25 серпня російські окупаційні сили втратили в Україні 890 своїх військових, 4 танки та 33 артилерійські системи. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1077830 (+890) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11134 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23178 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 31979 (+33)
          • РСЗВ ‒ 1472 (0)
            • засоби ППО ‒ 1211 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53442 (+95)
                    • крилаті ракети ‒ 3598 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59769 (+97)
                            • спеціальна техніка ‒ 3950 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби, 25 серпня на фронті було зафіксовано 136 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

                              Віта Зеленецька

