Генштаб обновил карты - более четверти боев на двух направлениях

267 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что меньше, чем днем ранее, жарче всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, на которые пришлось более четверти боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 29 мая, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 86 авиационных ударов, сбросил 269 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7881 дрон-камикадзе и совершил 2806 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Малая Слободка и Новая Слобода Сумской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну вражескую артиллерийскую систему.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боестолкновений, враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Ветеринарное, Шевяковка, Лиман и в направлении населенных пунктов Избицкое и Терновая.

На Купянском направлении наши защитники остановили семь вражеских атак в районах Ковшаровки, Петропавловки, Песчаного и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 13 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман, Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Закотное и Резниковка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки в районах населенных пунктов Тихоновка и Марково.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Берестка, Русиного Яра и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Белицкое, Гришино, Удачное, Молодецкое, Филия и Новопавловка.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Сичневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижевка, Горькое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Рыбное, Цветковое, Староукраинка, Верхняя Терса и Чаривное.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в районе острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

