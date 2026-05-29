Генштаб обновил карты - более четверти боев на двух направлениях
Киев • УНН
За сутки произошло 267 боев, жарче всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Оккупанты применили более 7800 дронов и 269 авиабомб.
267 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что меньше, чем днем ранее, жарче всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, на которые пришлось более четверти боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 29 мая, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 86 авиационных ударов, сбросил 269 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7881 дрон-камикадзе и совершил 2806 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Малая Слободка и Новая Слобода Сумской области.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну вражескую артиллерийскую систему.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боестолкновений, враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Ветеринарное, Шевяковка, Лиман и в направлении населенных пунктов Избицкое и Терновая.
На Купянском направлении наши защитники остановили семь вражеских атак в районах Ковшаровки, Петропавловки, Песчаного и Купянска.
На Лиманском направлении украинские воины отбили 13 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман, Дробышево и Диброва.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Закотное и Резниковка.
На Краматорском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки в районах населенных пунктов Тихоновка и Марково.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Берестка, Русиного Яра и Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Белицкое, Гришино, Удачное, Молодецкое, Филия и Новопавловка.
На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Сичневое и Злагода.
На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижевка, Горькое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Рыбное, Цветковое, Староукраинка, Верхняя Терса и Чаривное.
На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.
На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в районе острова Белогрудый.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
