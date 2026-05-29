04:27 • 11250 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
04:12 • 26304 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 33625 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 64521 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 48508 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 40962 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 36634 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 20356 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 18997 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 13907 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Генштаб обновил карты - более четверти боев на двух направлениях

Киев • УНН

 • 1900 просмотра

За сутки произошло 267 боев, жарче всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Оккупанты применили более 7800 дронов и 269 авиабомб.

Генштаб обновил карты - более четверти боев на двух направлениях

267 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что меньше, чем днем ранее, жарче всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, на которые пришлось более четверти боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 29 мая, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 267 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 86 авиационных ударов, сбросил 269 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7881 дрон-камикадзе и совершил 2806 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Малая Слободка и Новая Слобода Сумской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну вражескую артиллерийскую систему.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боестолкновений, враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Ветеринарное, Шевяковка, Лиман и в направлении населенных пунктов Избицкое и Терновая.

На Купянском направлении наши защитники остановили семь вражеских атак в районах Ковшаровки, Петропавловки, Песчаного и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 13 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман, Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Закотное и Резниковка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки в районах населенных пунктов Тихоновка и Марково.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Берестка, Русиного Яра и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Белицкое, Гришино, Удачное, Молодецкое, Филия и Новопавловка.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Сичневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижевка, Горькое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Рыбное, Цветковое, Староукраинка, Верхняя Терса и Чаривное.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в районе острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ за сутки ликвидировали почти 1000 оккупантов, уничтожили 28 артсистем и другую технику рф29.05.26, 07:38 • 1810 просмотров

Юлия Шрамко

