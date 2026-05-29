ВСУ за сутки ликвидировали почти 1000 оккупантов, уничтожили 28 артсистем и другую технику рф

российская армия за минувшие сутки потеряла еще 960 военнослужащих, два танка и 28 артиллерийских систем. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также украинские защитники уничтожили 11 боевых бронированных машин, две реактивные системы залпового огня, четыре наземных робототехнических комплекса и 1750 беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме того, враг потерял 324 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

По данным Генштаба, общие боевые потери рф с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 1 361 070 военных. Также Силы обороны Украины уничтожили 11 958 танков, 24 636 боевых бронированных машин, 42 860 артиллерийских систем и 1 808 РСЗО.

Помимо этого, оккупанты потеряли 1 397 средств ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 316 652 беспилотника оперативно-тактического уровня, 4 687 крылатых ракет, 33 корабля и катера, две подводные лодки, а также 100 230 единиц автомобильной и 4 227 единиц специальной техники. Данные уточняются.

ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб