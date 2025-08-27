Армия РФ в войне против Украины потеряла еще 920 солдат – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 26 августа, российская армия потеряла в Украине 920 своих военнослужащих, танк и 45 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1078750 (+920) человек ликвидировано

танков ‒ 11135 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 23178 (0)

артиллерийских систем ‒ 32024 (+45)

РСЗО ‒ 1472 (0)

средства ПВО ‒ 1212 (+1)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53636 (+194)

крылатые ракеты ‒ 3598 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59887 (+118)

специальная техника ‒ 3950 (0)

Данные уточняются.

Напомним

26 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 130 боестолкновений, самые активные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях. Оккупанты нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, задействовали 1708 дронов-камикадзе и совершили 2947 обстрелов.

