Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Армия РФ в войне против Украины потеряла еще 920 солдат – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 52 просмотра

За минувшие сутки, 26 августа, российская армия потеряла 920 военных, танк и 45 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава.

Армия РФ в войне против Украины потеряла еще 920 солдат – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 26 августа, российская армия потеряла в Украине 920 своих военнослужащих, танк и 45 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1078750 (+920) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11135 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23178 (0)
        • артиллерийских систем ‒ 32024 (+45)
          • РСЗО ‒ 1472 (0)
            • средства ПВО ‒ 1212 (+1)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53636 (+194)
                    • крылатые ракеты ‒ 3598 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59887 (+118)
                            • специальная техника ‒ 3950 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              26 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 130 боестолкновений, самые активные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях. Оккупанты нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, задействовали 1708 дронов-камикадзе и совершили 2947 обстрелов.

                              ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27.08.25, 04:20 • 5498 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Крылатая ракета
                              Покровск
                              Зенитная война
                              Многоствольная ракетная установка
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Лайман, Украина
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина
                              Беспилотный летательный аппарат