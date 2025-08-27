Армия РФ в войне против Украины потеряла еще 920 солдат – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 26 августа, российская армия потеряла 920 военных, танк и 45 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава.
За прошедшие сутки, 26 августа, российская армия потеряла в Украине 920 своих военнослужащих, танк и 45 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1078750 (+920) человек ликвидировано
- танков ‒ 11135 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23178 (0)
- артиллерийских систем ‒ 32024 (+45)
- РСЗО ‒ 1472 (0)
- средства ПВО ‒ 1212 (+1)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53636 (+194)
- крылатые ракеты ‒ 3598 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59887 (+118)
- специальная техника ‒ 3950 (0)
Данные уточняются.
Напомним
26 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 130 боестолкновений, самые активные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях. Оккупанты нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, задействовали 1708 дронов-камикадзе и совершили 2947 обстрелов.
