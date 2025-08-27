армія рф у війні проти України втратила ще 920 вояк – Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 26 серпня російська армія втратила в Україні 920 своїх військових, танк та 45 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1078750 (+920) осіб ліквідовано

танків ‒ 11135 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 23178 (0)

артилерійських систем ‒ 32024 (+45)

РСЗВ ‒ 1472 (0)

засоби ППО ‒ 1212 (+1)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53636 (+194)

крилаті ракети ‒ 3598 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59887 (+118)

спеціальна техніка ‒ 3950 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

26 серпня на російсько-українському фронті зафіксовано 130 боєзіткнень, найактивніші бої тривають на Покровському та Лиманському напрямках. Окупанти завдали два ракетних та 40 авіаційних ударів, залучили 1708 дронів-камікадзе та здійснили 2947 обстрілів.

ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано