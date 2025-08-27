армія рф у війні проти України втратила ще 920 вояк – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 26 серпня, російська армія втратила 920 військових, танк та 45 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 становлять понад 1 мільйон особового складу.
За минулу добу, 26 серпня російська армія втратила в Україні 920 своїх військових, танк та 45 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1078750 (+920) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11135 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23178 (0)
- артилерійських систем ‒ 32024 (+45)
- РСЗВ ‒ 1472 (0)
- засоби ППО ‒ 1212 (+1)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53636 (+194)
- крилаті ракети ‒ 3598 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59887 (+118)
- спеціальна техніка ‒ 3950 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
26 серпня на російсько-українському фронті зафіксовано 130 боєзіткнень, найактивніші бої тривають на Покровському та Лиманському напрямках. Окупанти завдали два ракетних та 40 авіаційних ударів, залучили 1708 дронів-камікадзе та здійснили 2947 обстрілів.
