армія рф у війні проти України втратила ще 920 вояк – Генштаб ЗСУ

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 41042 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 76188 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 50822 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 114803 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 140071 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 138621 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 56536 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152863 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63559 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56844 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
80%
750мм
Популярнi новини
"Я бажаю їм великого успіху": Трамп привітав Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі із заручинами26 серпня, 19:35 • 3786 перегляди
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти УкраїниVideo26 серпня, 20:53 • 8770 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters23:58 • 5336 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні01:39 • 5680 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 5434 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 41045 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 41696 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 114806 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 138621 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 169555 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 10757 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 61397 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 112726 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 134986 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 62925 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The New York Times
Bild
Fox News
Гривня

армія рф у війні проти України втратила ще 920 вояк – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 46 перегляди

За минулу добу, 26 серпня, російська армія втратила 920 військових, танк та 45 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 становлять понад 1 мільйон особового складу.

армія рф у війні проти України втратила ще 920 вояк – Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 26 серпня російська армія втратила в Україні 920 своїх військових, танк та 45 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1078750 (+920) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11135 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23178 (0)
        • артилерійських систем ‒ 32024 (+45)
          • РСЗВ ‒ 1472 (0)
            • засоби ППО ‒ 1212 (+1)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53636 (+194)
                    • крилаті ракети ‒ 3598 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59887 (+118)
                            • спеціальна техніка ‒ 3950 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              26 серпня на російсько-українському фронті зафіксовано 130 боєзіткнень, найактивніші бої тривають на Покровському та Лиманському напрямках. Окупанти завдали два ракетних та 40 авіаційних ударів, залучили 1708 дронів-камікадзе та здійснили 2947 обстрілів.

                              ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано27.08.25, 04:20 • 5484 перегляди

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Крилата ракета
                              Покровськ
                              Протиповітряна оборона
                              Реактивна система залпового вогню
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Лиман (місто)
                              Збройні сили України
                              Україна
                              Безпілотний літальний апарат