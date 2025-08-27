ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано

Літня кампанія російських військ в Україні не принесла очікуваних результатів і завершилася фактичним провалом. Попри найбільш інтенсивні темпи наступальних дій з листопада минулого року, за три місяці росіянам вдалося захопити лише близько 1800 квадратних кілометрів, або 0,3% української території. Про це йдеться у матеріалі військового оглядача видання Bild Юліана Рьопке, передає УНН.

За словами оглядача, більшість цілей, які кремль ставив на період із квітня по серпень 2025 року, залишилися нереалізованими.

Це вже четверте літо війни. І ті, хто вважав, що російська армія ось-ось здобуде вирішальну перемогу, а оборона України впаде, виявилися неправі - пише Юліан Рьопке.

Ситуація по напрямках

Покровськ. Місто, яке з січня перебуває під прицілом росіян, залишається під контролем ЗСУ. Попри спроби штурму та перекидання підкріплення, усі російські підрозділи, які у серпні проникли до центру міста, були ліквідовані або потрапили в полон.

Ми утримуємо Покровськ і підготували для ворога кілька сюрпризів. Насправді ситуація краща, ніж виглядає на картах - розповів український офіцер журналістам Bild.

Кордон на півночі. Після тимчасового успіху росії в Курській області, де українські воїни протрималися вісім місяців, Кремль намагався створити 600-кілометрову "буферну зону" в Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Проте наприкінці літа росіяни контролюють близько 70 км прикордонної території та перебувають під сильним тиском української армії.

Південь України. У Херсонській та Запорізькій областях, де частина території окупована ще у 2022 році, фронт залишається відносно стабільним. Москва не змогла просунутися далі, і в серпні путін навіть публічно заявив про готовність відмовитися від наступу на півдні в обмін на поступки щодо Донбасу.

Водночас Україна посилила удари БПЛА по російських нафтопереробних заводах – до 1200 км углиб РФ. За даними експертів, із початку року Україна вивела з ладу 17% потужностей російських НПЗ, що призвело до зростання цін і дефіциту пального всередині країни.

Загалом за літо росія захопила 1800 км – приблизно 0,3% української території, резюмував Рьопке.

