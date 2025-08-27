$41.430.15
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 37033 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 71036 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 48064 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 110629 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 137809 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 136121 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55829 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152499 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63286 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56606 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Літня кампанія російських військ в Україні не принесла очікуваних результатів, завершившись провалом. За три місяці росіяни захопили лише 0,3% української території, не досягнувши поставлених цілей.

ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано

Літня кампанія російських військ в Україні не принесла очікуваних результатів і завершилася фактичним провалом. Попри найбільш інтенсивні темпи наступальних дій з листопада минулого року, за три місяці росіянам вдалося захопити лише близько 1800 квадратних кілометрів, або 0,3% української території. Про це йдеться у матеріалі військового оглядача видання Bild Юліана Рьопке, передає УНН.

Деталі

За словами оглядача, більшість цілей, які кремль ставив на період із квітня по серпень 2025 року, залишилися нереалізованими.

Це вже четверте літо війни. І ті, хто вважав, що російська армія ось-ось здобуде вирішальну перемогу, а оборона України впаде, виявилися неправі

- пише Юліан Рьопке.

Ситуація по напрямках

Покровськ. Місто, яке з січня перебуває під прицілом росіян, залишається під контролем ЗСУ. Попри спроби штурму та перекидання підкріплення, усі російські підрозділи, які у серпні проникли до центру міста, були ліквідовані або потрапили в полон.

Ми утримуємо Покровськ і підготували для ворога кілька сюрпризів. Насправді ситуація краща, ніж виглядає на картах

- розповів український офіцер журналістам Bild.

Кордон на півночі. Після тимчасового успіху росії в Курській області, де українські воїни протрималися вісім місяців, Кремль намагався створити 600-кілометрову "буферну зону" в Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Проте наприкінці літа росіяни контролюють близько 70 км прикордонної території та перебувають під сильним тиском української армії.

Південь України. У Херсонській та Запорізькій областях, де частина території окупована ще у 2022 році, фронт залишається відносно стабільним. Москва не змогла просунутися далі, і в серпні путін навіть публічно заявив про готовність відмовитися від наступу на півдні в обмін на поступки щодо Донбасу.

Водночас Україна посилила удари БПЛА по російських нафтопереробних заводах – до 1200 км углиб РФ. За даними експертів, із початку року Україна вивела з ладу 17% потужностей російських НПЗ, що призвело до зростання цін і дефіциту пального всередині країни.

Загалом за літо росія захопила 1800 км – приблизно 0,3% української території, резюмував Рьопке.

Нагадаємо

Україна очікує зростання ризиків та можливих провокацій під час активної фази спільних навчань білорусі та росії з 12 по 16 вересня. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив про відсутність ударних угруповань, але застерігає про інформаційне нагнітання.

Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні27.08.25, 03:39 • 1216 переглядiв

Віта Зеленецька

