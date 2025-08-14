Ризик для України зросте під час активної фази білорусько-російських навчань у вересні - ДПСУ

Ризик та загроза для України можуть зрости під час активної фази спільних навчань білорусі та росії, що відбудеться з 12 по 16 вересня. Також імовірні провокації та інформаційне нагнітання з боку рб та рф. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що наразі на лінії кордону з білоруссю не фіксуються жодних ударних угрупувань "яке б вже було сформоване або яке б формувалося".

Водночас наша увага прикута до спільних навчань, які мають відбутися на території білорусі в тому числі між білоруссю та росією. Бо ризик і загрозі для нашої країни в цей час вона звісно зростатиме. Особливо під час активної фази цих навчань. Яка має пройти в вересні, з 12 по 16 число - додав Демченко.

Він пояснив, що до цього відбуватимуться командно-штабні навчання, сил логістики зв'язку тощо. Наразі певна техніка, яка буде залучена у навчальний процес, за його словами, вже прибула на територію рб, але "її кількість наразі невелика".

Речник додав, що засоби розвідки з'ясують точну кількість залученої росіянами та білорусами техніки й виходячи з цього Сили оборони зможуть оцінити "наскільки ризик для України зросте".

Не треба думати, що одразу відбудеться який наступ (з боку рб – ред.), але можуть відбуватися якісь провокації, нагнітання ситуації, навіть в інформаційному полі для того, щоб Україна реагувала і посилювала цей напрямок додатковими силами й....можливо це очікування росії – послаблювала більш активні напрямки, де ведуться бої - підсумував він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що білоруські та російські військові на навчаннях "Захід-2025" відпрацюють планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік". Ці заходи мають посилити готовність союзних сил до реагування на можливі загрози.