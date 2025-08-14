Ризик для України зросте під час активної фази білорусько-російських навчань у вересні - ДПСУ
Київ • УНН
Україна очікує зростання ризиків та можливих провокацій під час активної фази спільних навчань білорусі та росії з 12 по 16 вересня. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив про відсутність ударних угруповань, але застерігає про інформаційне нагнітання.
Ризик та загроза для України можуть зрости під час активної фази спільних навчань білорусі та росії, що відбудеться з 12 по 16 вересня. Також імовірні провокації та інформаційне нагнітання з боку рб та рф. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.
Деталі
Він зазначив, що наразі на лінії кордону з білоруссю не фіксуються жодних ударних угрупувань "яке б вже було сформоване або яке б формувалося".
Водночас наша увага прикута до спільних навчань, які мають відбутися на території білорусі в тому числі між білоруссю та росією. Бо ризик і загрозі для нашої країни в цей час вона звісно зростатиме. Особливо під час активної фази цих навчань. Яка має пройти в вересні, з 12 по 16 число
Він пояснив, що до цього відбуватимуться командно-штабні навчання, сил логістики зв'язку тощо. Наразі певна техніка, яка буде залучена у навчальний процес, за його словами, вже прибула на територію рб, але "її кількість наразі невелика".
Речник додав, що засоби розвідки з'ясують точну кількість залученої росіянами та білорусами техніки й виходячи з цього Сили оборони зможуть оцінити "наскільки ризик для України зросте".
Не треба думати, що одразу відбудеться який наступ (з боку рб – ред.), але можуть відбуватися якісь провокації, нагнітання ситуації, навіть в інформаційному полі для того, щоб Україна реагувала і посилювала цей напрямок додатковими силами й....можливо це очікування росії – послаблювала більш активні напрямки, де ведуться бої
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що білоруські та російські військові на навчаннях "Захід-2025" відпрацюють планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік". Ці заходи мають посилити готовність союзних сил до реагування на можливі загрози.