Эксклюзив
08:11 • 62 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:51 • 680 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 4410 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 17236 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 32841 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 38082 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 38993 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41527 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75625 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77554 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Риск для Украины возрастет во время активной фазы белорусско-российских учений в сентябре - ГПСУ

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Украина ожидает роста рисков и возможных провокаций во время активной фазы совместных учений беларуси и россии с 12 по 16 сентября. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил об отсутствии ударных группировок, но предостерегает об информационном нагнетании.

Риск для Украины возрастет во время активной фазы белорусско-российских учений в сентябре - ГПСУ

Риск и угроза для Украины могут возрасти во время активной фазы совместных учений беларуси и россии, которые состоятся с 12 по 16 сентября. Также вероятны провокации и информационное нагнетание со стороны рб и рф. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Подробности

Он отметил, что сейчас на линии границы с беларусью не фиксируются никаких ударных группировок, "которые бы уже были сформированы или которые бы формировались".

В то же время наше внимание приковано к совместным учениям, которые должны состояться на территории беларуси, в том числе между беларусью и россией. Потому что риск и угроза для нашей страны в это время, она, конечно, будет возрастать. Особенно во время активной фазы этих учений. Которая должна пройти в сентябре, с 12 по 16 число

- добавил Демченко.

Он пояснил, что до этого будут проходить командно-штабные учения, сил логистики связи и т.д. Сейчас определенная техника, которая будет задействована в учебном процессе, по его словам, уже прибыла на территорию рб, но "ее количество пока невелико".

Представитель добавил, что средства разведки выяснят точное количество задействованной россиянами и белорусами техники и исходя из этого Силы обороны смогут оценить "насколько риск для Украины возрастет".

Не надо думать, что сразу произойдет какое-то наступление (со стороны РБ – ред.), но могут происходить какие-то провокации, нагнетание ситуации, даже в информационном поле для того, чтобы Украина реагировала и усиливала это направление дополнительными силами и....возможно это ожидание россии – ослабляла более активные направления, где ведутся бои

- подытожил он.

Напомним

Ранее УНН писал, что белорусские и российские военные на учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник". Эти мероприятия должны усилить готовность союзных сил к реагированию на возможные угрозы.

