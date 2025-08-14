Риск для Украины возрастет во время активной фазы белорусско-российских учений в сентябре - ГПСУ

Риск и угроза для Украины могут возрасти во время активной фазы совместных учений беларуси и россии, которые состоятся с 12 по 16 сентября. Также вероятны провокации и информационное нагнетание со стороны рб и рф. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Подробности

Он отметил, что сейчас на линии границы с беларусью не фиксируются никаких ударных группировок, "которые бы уже были сформированы или которые бы формировались".

В то же время наше внимание приковано к совместным учениям, которые должны состояться на территории беларуси, в том числе между беларусью и россией. Потому что риск и угроза для нашей страны в это время, она, конечно, будет возрастать. Особенно во время активной фазы этих учений. Которая должна пройти в сентябре, с 12 по 16 число - добавил Демченко.

Он пояснил, что до этого будут проходить командно-штабные учения, сил логистики связи и т.д. Сейчас определенная техника, которая будет задействована в учебном процессе, по его словам, уже прибыла на территорию рб, но "ее количество пока невелико".

Представитель добавил, что средства разведки выяснят точное количество задействованной россиянами и белорусами техники и исходя из этого Силы обороны смогут оценить "насколько риск для Украины возрастет".

Не надо думать, что сразу произойдет какое-то наступление (со стороны РБ – ред.), но могут происходить какие-то провокации, нагнетание ситуации, даже в информационном поле для того, чтобы Украина реагировала и усиливала это направление дополнительными силами и....возможно это ожидание россии – ослабляла более активные направления, где ведутся бои - подытожил он.

Напомним

Ранее УНН писал, что белорусские и российские военные на учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник". Эти мероприятия должны усилить готовность союзных сил к реагированию на возможные угрозы.