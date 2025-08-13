$41.430.02
Ексклюзив
10:06 • 10179 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 22130 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 15936 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 27881 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 20353 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 43743 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 30498 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 61143 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 82489 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 52238 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Теги
Автори
На навчаннях рф і рб "Захід-2025" відпрацюють планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік"

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Білоруські та російські військові на навчаннях "Захід-2025" відпрацюють планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік". Ці заходи мають посилити готовність союзних сил до реагування на можливі загрози.

На навчаннях рф і рб "Захід-2025" відпрацюють планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік"

Білоруські та російські військові під час спільних стратегічних навчань "Захід-2025" відпрацюють планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшник". Про це заявив міністр оборони білорусі віктор хренін після закритого докладу лукашенку, передає "Белта", пише УНН.

Деталі

Під час навчань "Захід-2025" одним із ключових елементів стане відпрацювання сценаріїв планування використання ядерної зброї. За словами міністра оборони білорусі віктора хреніна, це вважають важливим компонентом стратегічного стримування, який, за вимогою керівництва країни, має бути готовим до реалізації в будь-який момент.

Ми бачимо ситуацію на наших західних і північних кордонах та не можемо спокійно спостерігати за мілітаризацією і зростанням військової активності. Ми демонструємо відкритість і миролюбність, але завжди повинні тримати порох сухим

- заявив хренін.

Окрім цього, білоруські військові разом із російськими планують відпрацювати завдання, пов’язані з використанням комплексу "Орєшнік".

Міністр підкреслив, що ці заходи мають посилити готовність союзних сил до реагування на можливі загрози.

Нагадаємо

Під час спільних військових навчань російської федерації та республіки білорусь на території білорусі "Захід-2025" не можна виключати здійснення якихось провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки України.

Проте наразі не відмічається формування ударного угрупування у напрямку українського кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Україна