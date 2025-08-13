На навчаннях рф і рб "Захід-2025" відпрацюють планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік"

Білоруські та російські військові під час спільних стратегічних навчань "Захід-2025" відпрацюють планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшник". Про це заявив міністр оборони білорусі віктор хренін після закритого докладу лукашенку, передає "Белта", пише УНН.

Деталі

Під час навчань "Захід-2025" одним із ключових елементів стане відпрацювання сценаріїв планування використання ядерної зброї. За словами міністра оборони білорусі віктора хреніна, це вважають важливим компонентом стратегічного стримування, який, за вимогою керівництва країни, має бути готовим до реалізації в будь-який момент.

Ми бачимо ситуацію на наших західних і північних кордонах та не можемо спокійно спостерігати за мілітаризацією і зростанням військової активності. Ми демонструємо відкритість і миролюбність, але завжди повинні тримати порох сухим - заявив хренін.

Окрім цього, білоруські військові разом із російськими планують відпрацювати завдання, пов’язані з використанням комплексу "Орєшнік".

Міністр підкреслив, що ці заходи мають посилити готовність союзних сил до реагування на можливі загрози.

Нагадаємо

Під час спільних військових навчань російської федерації та республіки білорусь на території білорусі "Захід-2025" не можна виключати здійснення якихось провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки України.

Проте наразі не відмічається формування ударного угрупування у напрямку українського кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.