На учениях РФ и РБ "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник"
Киев • УНН
Белорусские и российские военные во время совместных стратегических учений "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник". Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин после закрытого доклада Лукашенко, передает "Белта", пишет УНН.
Детали
Во время учений "Запад-2025" одним из ключевых элементов станет отработка сценариев планирования использования ядерного оружия. По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, это считается важным компонентом стратегического сдерживания, который, по требованию руководства страны, должен быть готов к реализации в любой момент.
Мы видим ситуацию на наших западных и северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и ростом военной активности. Мы демонстрируем открытость и миролюбие, но всегда должны держать порох сухим
Кроме этого, белорусские военные вместе с российскими планируют отработать задачи, связанные с использованием комплекса "Орешник".
Министр подчеркнул, что эти меры должны усилить готовность союзных сил к реагированию на возможные угрозы.
Напомним
Во время совместных военных учений Российской Федерации и Республики Беларусь на территории Беларуси "Запад-2025" нельзя исключать осуществления каких-либо провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности Украины.
Однако пока не отмечается формирование ударной группировки в направлении украинской границы. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.