На учениях РФ и РБ "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник"

Белорусские и российские военные во время совместных стратегических учений "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник". Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин после закрытого доклада Лукашенко, передает "Белта", пишет УНН.

Во время учений "Запад-2025" одним из ключевых элементов станет отработка сценариев планирования использования ядерного оружия. По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, это считается важным компонентом стратегического сдерживания, который, по требованию руководства страны, должен быть готов к реализации в любой момент.

Мы видим ситуацию на наших западных и северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и ростом военной активности. Мы демонстрируем открытость и миролюбие, но всегда должны держать порох сухим