На учениях РФ и РБ "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник"

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
10:06 • 10366 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 22686 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 16244 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 28390 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 44123 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 30643 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 61388 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 82565 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52275 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 95212 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
38%
756мм
Популярные новости
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 41857 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 37380 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице13 августа, 05:47 • 37120 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 16479 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 26900 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 22699 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 28403 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 44133 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 61396 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 38224 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Фридрих Мерц
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 16657 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице13 августа, 05:47 • 37309 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 21574 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 29132 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 130943 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

На учениях РФ и РБ "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник"

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

Белорусские и российские военные на учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник". Эти мероприятия должны усилить готовность союзных сил к реагированию на возможные угрозы.

На учениях РФ и РБ "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник"

Белорусские и российские военные во время совместных стратегических учений "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник". Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин после закрытого доклада Лукашенко, передает "Белта", пишет УНН.

Детали

Во время учений "Запад-2025" одним из ключевых элементов станет отработка сценариев планирования использования ядерного оружия. По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, это считается важным компонентом стратегического сдерживания, который, по требованию руководства страны, должен быть готов к реализации в любой момент.

Мы видим ситуацию на наших западных и северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и ростом военной активности. Мы демонстрируем открытость и миролюбие, но всегда должны держать порох сухим

- заявил Хренин.

Кроме этого, белорусские военные вместе с российскими планируют отработать задачи, связанные с использованием комплекса "Орешник".

Министр подчеркнул, что эти меры должны усилить готовность союзных сил к реагированию на возможные угрозы.

Напомним

Во время совместных военных учений Российской Федерации и Республики Беларусь на территории Беларуси "Запад-2025" нельзя исключать осуществления каких-либо провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности Украины.

Однако пока не отмечается формирование ударной группировки в направлении украинской границы. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Беларусь
Украина