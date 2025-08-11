Провокацій під час військових навчань рф та білорусі "Захід-2025" виключати не можна - Демченко

Під час спільних військових навчань російської федерації та республіки білорусь на території білорусі "Захід-2025" не можна виключати здійснення якихось провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки України. Проте наразі не відмічається формування ударного угрупування у напрямку українського кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Деталі

"Уже повідомляли, що перші підрозділи, сили щодо техніки та особового складу росіяни почали заводити в білорусь для спільних навчань, активна фаза яких має відбутися у вересні. Те, що я говорив про невелику їх кількість, яка є станом на зараз, то це мова йде про кілька сотень умовно військовослужбовців зс рф й кілька десятків техніки, яка вже прибула на територію білорусі", - сказав Демченко.

Водночас він зазначив, що Україна бачить, що й білорусь свої певні підрозділи, певні сили направила в росію, де також є майданчики, на яких має відбутися навчання.

"Підрозділи розвідок та Міністерство оборони, Державної прикордонної служби постійно відстежують і подальше можливе прибуття на територію білорусі російських підрозділів для того, щоб розуміти, яку, власне, кількість вони можуть задіяти для цих спільних навчань, особливо на майданчиках на території білорусі.

"Загалом, як і раніше, для нас цей напрямок є загрозливим. Ми розуміємо, що під час цих навчань не можна виключати здійснення якихось провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки нашої країни", - заявив Демченко.

Але він зазначив, що наразі не відмічається формування ударного угрупування у напрямку кордону України на території білорусі.

"Зважаючи на ті сили, які є станом на зараз, то це не та суттєва загроза, яка може йти з території білорусі. Ми, як і раніше, не відмічаємо, що у напрямку нашого кордону на території білорусі було сформоване або формувалося якесь ударне угрупування. - розповів Демченко. - Задача підрозділів розвідок - повністю отримати необхідну інформацію щодо сил росії, яку вона зможе залучити до цих навчань на території білорусі. На даний момент значної кількості ми не відмічаємо".

білорусь прискорює виробництво безпілотників та електроніки подвійного призначення - СЗР

Контекст

На початку серпня повідомлялося, що у білорусь прибула перша група військових збройних сил рф та військова техніка для підготовки та участі у спільних "стратегічних навчаннях" "Захід-2025" ("Запад-2025"), які відбудуться у вересні.

Bild повідомляло, що Німеччина, за чотири тижні до початку спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025", перебазувала п'ять винищувачів Eurofighter та 150 військових до Польщі.