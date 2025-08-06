До білорусі прибув перший ешелон військових рф для навчань "Захід-2025" 6 серпня 2025

У білорусь прибула перша група військових збройних сил рф та військова техніка для підготовки та участі у спільних "стратегічних навчаннях" "Захід-2025" ("Запад-2025"), які відбудуться у вересні. Про це повідомили 6 серпня у міноборони білорусі, пише УНН.

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"До республіки білорусь прибув перший ешелон із військовослужбовцями російської федерації та технікою для підготовки та подальшої участі у спільному стратегічному навчанні збройних сил білорусі та росії "Захід-2025"", - ідеться у повідомленні мо рб.

Ці маневри, як заявили у мо рб, є головним етапом спільної підготовки армій двох країн у 2025 році. За словами заступника командувача військами північно-західного оперативного командування білорусі полковника Павла Шебеко, під час навчань планується відпрацювати нові форми та способи застосування підрозділів на основі досвіду сучасних воєнних конфліктів.

Військові навчання рф та білорусі "Захід" проводяться раз на два роки, почергово на території білорусі та росії.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що у період активної фази спільних навчань росії з білоруссю, які заплановані на вересень на території рб, може зростати ризик для України, і що наразі не фіксується створення ударного угрупування в білорусі.

Проте, зважаючи на можливі загрози біля кордонів, Німеччина перебазувала п'ять винищувачів Eurofighter та 150 військових до Польщі.