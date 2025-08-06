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В беларусь прибыл первый эшелон военных рф для учений "Запад-2025" 6 августа 2025

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Первый эшелон российских военных и техники прибыл в беларусь для подготовки к совместным стратегическим учениям "Запад-2025". Эти маневры называют главным этапом подготовки армий двух стран в 2025 году.

В беларусь прибыл первый эшелон военных рф для учений "Запад-2025"

В беларусь прибыла первая группа военнослужащих вооруженных сил рф и военная техника для подготовки и участия в совместных "стратегических учениях" "Запад-2025", которые состоятся в сентябре. Об этом сообщили 6 августа в минобороны беларуси, пишет УНН.

Детали

"В республику беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими российской федерации и техникой для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении вооруженных сил беларуси и россии "Запад-2025"", - говорится в сообщении мо рб.

Эти маневры, как заявили в мо рб, являются главным этапом совместной подготовки армий двух стран в 2025 году. По словам заместителя командующего войсками северо-западного оперативного командования беларуси полковника Павла Шебеко, во время учений планируется отработать новые формы и способы применения подразделений на основе опыта современных военных конфликтов.

Военные учения рф и беларуси "Запад" проводятся раз в два года, поочередно на территории беларуси и россии.

Напомним

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что в период активной фазы совместных учений россии с беларусью, которые запланированы на сентябрь на территории рб, может возрастать риск для Украины, и что сейчас не фиксируется создание ударной группировки в беларуси. 

Однако, учитывая возможные угрозы у границ, Германия перебазировала пять истребителей Eurofighter и 150 военных в Польшу.

Лилия Подоляк

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