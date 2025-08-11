$41.390.07
Эксклюзив
06:00 • 15579 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
05:15 • 21752 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 31289 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 86527 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 163972 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 06:10 • 120308 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 290463 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 162310 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 355921 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 321936 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Провокаций во время военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025" исключать нельзя - Демченко

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что во время совместных военных учений РФ и Беларуси возможны провокации, но ударной группировки у украинской границы пока нет.

Провокаций во время военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025" исключать нельзя - Демченко

Во время совместных военных учений Российской Федерации и Республики Беларусь на территории Беларуси "Запад-2025" нельзя исключать осуществления каких-либо провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности Украины. Однако сейчас не отмечается формирование ударной группировки в направлении украинской границы. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

"Уже сообщалось, что первые подразделения, силы по технике и личному составу россияне начали заводить в Беларусь для совместных учений, активная фаза которых должна состояться в сентябре. То, что я говорил о небольшом их количестве, которое есть по состоянию на сейчас, то это речь идет о нескольких сотнях условно военнослужащих вс рф и нескольких десятках техники, которая уже прибыла на территорию Беларуси", - сказал Демченко.

В то же время он отметил, что Украина видит, что и Беларусь свои определенные подразделения, определенные силы направила в Россию, где также есть площадки, на которых должны состояться учения.

"Подразделения разведок и Министерство обороны, Государственной пограничной службы постоянно отслеживают и дальнейшее возможное прибытие на территорию Беларуси российских подразделений для того, чтобы понимать, какое, собственно, количество они могут задействовать для этих совместных учений, особенно на площадках на территории Беларуси.

"В целом, как и раньше, для нас это направление является угрожающим. Мы понимаем, что во время этих учений нельзя исключать осуществления каких-либо провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности нашей страны", - заявил Демченко.

Но он отметил, что сейчас не отмечается формирование ударной группировки в направлении границы Украины на территории Беларуси.

"Учитывая те силы, которые есть по состоянию на сейчас, то это не та существенная угроза, которая может идти с территории Беларуси. Мы, как и раньше, не отмечаем, что в направлении нашей границы на территории Беларуси было сформировано или формировалось какое-то ударное группирование. - рассказал Демченко. - Задача подразделений разведок - полностью получить необходимую информацию относительно сил России, которую она сможет привлечь к этим учениям на территории Беларуси. На данный момент значительного количества мы не отмечаем".

беларусь ускоряет производство беспилотников и электроники двойного назначения - СВР29.07.25, 15:13 • 7424 просмотра

Контекст

В начале августа сообщалось, что в Беларусь прибыла первая группа военных вооруженных сил РФ и военная техника для подготовки и участия в совместных "стратегических учениях" "Запад-2025" ("Запад-2025"), которые состоятся в сентябре. 

Bild сообщало, что Германия, за четыре недели до начала совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", перебазировала пять истребителей Eurofighter и 150 военных в Польшу.

Анна Мурашко

ВойнаНовости Мира
Беларусь
Еврофайтер Тайфун
Государственная пограничная служба Украины
Германия
Украина
Польша