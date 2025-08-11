Провокаций во время военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025" исключать нельзя - Демченко

Во время совместных военных учений Российской Федерации и Республики Беларусь на территории Беларуси "Запад-2025" нельзя исключать осуществления каких-либо провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности Украины. Однако сейчас не отмечается формирование ударной группировки в направлении украинской границы. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

"Уже сообщалось, что первые подразделения, силы по технике и личному составу россияне начали заводить в Беларусь для совместных учений, активная фаза которых должна состояться в сентябре. То, что я говорил о небольшом их количестве, которое есть по состоянию на сейчас, то это речь идет о нескольких сотнях условно военнослужащих вс рф и нескольких десятках техники, которая уже прибыла на территорию Беларуси", - сказал Демченко.

В то же время он отметил, что Украина видит, что и Беларусь свои определенные подразделения, определенные силы направила в Россию, где также есть площадки, на которых должны состояться учения.

"Подразделения разведок и Министерство обороны, Государственной пограничной службы постоянно отслеживают и дальнейшее возможное прибытие на территорию Беларуси российских подразделений для того, чтобы понимать, какое, собственно, количество они могут задействовать для этих совместных учений, особенно на площадках на территории Беларуси.

"В целом, как и раньше, для нас это направление является угрожающим. Мы понимаем, что во время этих учений нельзя исключать осуществления каких-либо провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности нашей страны", - заявил Демченко.

Но он отметил, что сейчас не отмечается формирование ударной группировки в направлении границы Украины на территории Беларуси.

"Учитывая те силы, которые есть по состоянию на сейчас, то это не та существенная угроза, которая может идти с территории Беларуси. Мы, как и раньше, не отмечаем, что в направлении нашей границы на территории Беларуси было сформировано или формировалось какое-то ударное группирование. - рассказал Демченко. - Задача подразделений разведок - полностью получить необходимую информацию относительно сил России, которую она сможет привлечь к этим учениям на территории Беларуси. На данный момент значительного количества мы не отмечаем".

беларусь ускоряет производство беспилотников и электроники двойного назначения - СВР

Контекст

В начале августа сообщалось, что в Беларусь прибыла первая группа военных вооруженных сил РФ и военная техника для подготовки и участия в совместных "стратегических учениях" "Запад-2025" ("Запад-2025"), которые состоятся в сентябре.

Bild сообщало, что Германия, за четыре недели до начала совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", перебазировала пять истребителей Eurofighter и 150 военных в Польшу.